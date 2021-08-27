PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

行政院26日柏板，五倍券採紙本與數位並行，9月下旬開放登記「預約」紙本及預定數位券綁定，10月上旬領取使用、期限至明年4月，並必須至統一平台預約。行政院政務委員唐鳳也表示，預約平台正在建置中。消息一出，引起大批網友不滿，認為免費領券還須像打疫苗上平台預約相當麻煩，屆時里長又要為長者們預約五倍券，應該都快被政府煩死了。

國發會在行政院舉行的記者會中報告指出，今年登記管道有數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預約則有中華郵政預約等。國發會主委龔明鑫強調，為避免民眾排隊造成群聚，此次發放主推預約制。唐鳳指出，數位支付可自行到數位支付平台預約，而即便是要到郵局領取紙本券，也需先在預約平台預約，而該平台也負責各部會加碼的振興券抽取。

五倍券無論如何都要先上預約平台的消息一出，在網路引發熱議，網友在PTT論壇留言：「里長真的快煩死了！」「里長又要幫預約疫苗又要幫預約五倍券，都不用做其他事了」、「里長應該要被蔡政府氣死了」、「想為里長擦一把辛酸淚」、「里長是幹麻的……這個直接造冊發就好了」。

此外，也有網友表示：「為什麼疫苗跟五倍券都要上唐鳳平台預約？」、「又要開始造神了嗎？」、「凡事都要造平台，這個政府不斷被質疑真不是沒原因」、「老人不會弄是不是就可以省下來不用發了？」「登記什麼，普發不會嗎？很難嗎？」。