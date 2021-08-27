小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。證交所強調，若只有因「當沖占比過高」被列為公布注意之有價證券，並不會列為處置有價證券。但據最新統計，萬海、中航、建新國際、四維航、陽明等17檔符合當沖注意股新制，成為第一批因當沖比過高而被列注意股票。

【1】當沖警示新制今上路 17檔恐列注意股黑名單

證交所及櫃買中心自27日起實施當沖占比過高有價證券警示機制。據統計，仍有萬海、愛普等17檔個股因當沖占比居高不下，將成為第一批當沖新制注意股的「黑名單」，惟最後仍以證交所及櫃買中心公布為準。由於上述17檔當沖注意股，未出現股價漲跌過大，因而首波將沒有處置期遭延長為12天的個股。

【2】台積電漲價 大摩：3客戶毛利率有壓

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電漲價消息持續發酵，並引發客戶端漣漪效應，部分IC設計客戶受制於成本變貴、終端需求放緩，毛利率將大受打擊，綜合評估產業競爭程度後，點名聯發科、神盾、群聯三家企業受衝擊最大，2022年毛利率有壓。

【3】大轉彎 軍公教明年調薪

軍公教調薪幅度，按往例可望3％，經費約210億元。一旦決定調薪，未來視明年總預算案審議階段，可以採取退回重編、提出預算修正案、辦理追加預算等方式補辦預算。據悉，今年稅收有望超徵逾1000億元，財源不會有問題。

【4】缺料惹禍 市調機構IDC砍全球PC出貨

都是缺料惹的禍！市調機構IDC下修今年全球PC出貨量，由今年5月時預估的3.57億台，調整至3.47億台，出貨量年增率也從18％下降至14.2％，不過IDC仍看好筆電的需求，並認為筆電持續會是驅動全球PC出貨量的最大動能。

【5】韓升息１碼 開亞洲第一槍

為抑制家庭負債和房價飆升，韓國銀（央）行周四召開例會後一如市場預期升息1碼，成為亞洲主要國家開出升息第一槍的央行。韓銀總裁並預告，由於經濟過熱，接下來基準利率將持續調升。荷銀安智（ING）預測，韓銀啟動緊縮貨幣政策後將一路升息，明年底基準利率將來到1.5％。