中國大陸一名家境富裕的19歲男大生，失戀後6月在網路上認識一名遊戲主播，深深被對方的甜美聲音與談吐吸引，兩人很快發展成戀人，隨著感情升溫，男大生儘量滿足「女神」的要求，一個半月就在給她抖內了300萬人民幣（約1300萬新台幣），本以為可以贏得美人歸，沒想到對方的身份與照片都是假的，報警後看到真面目差點去撞壁。

據《瀟湘晨報》報導，這名家杭州的富少6月與女友分手，失戀後心情不好想找人聊天，就在一個語音聊天軟體認識一名語音主播，由於對方談吐有氣質、聲音甜美，還會陪玩遊戲，讓他相當心動，就加了微信，接著就收到主播傳來的照片，竟是一名讓人動心的正妹，2人一邊打遊戲，一邊語音聊天，男大生也不斷刷禮物，雙方感情升溫，不久便開始交往。

雖然2人從未見面，富少卻不斷給主播刷禮物，短短一個半月共轉帳了94次，總金額多達318萬人民幣（約1371萬新台幣），直到8月1日晚上要求與主播視訊，但對方推三阻四，這才意識到自己可能被騙了，經再三追問，主播坦承欺騙，要求只要不報警，就答應退還騙來的錢，但富少後來只拿回28萬5400元人民幣。

男大生抖內1300萬元的女神真面目。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

由於富少抖肉主播的錢，是父母拿給他去買房，錢被騙光經父母追問，只好說出被騙，父母得知後氣炸，帶著兒子到警局報警。警方8月21日上午在一家賓館房間內逮到直播，而讓富少傻眼的是，他心目中的「女神」，竟是近百公斤的女漢子。員警調查發現，該女與富少在談戀愛內同時，也和其他男子保持著戀人關係，騙取的金額累積逾500萬人民幣（約2100萬新台幣），目前已將她刑事拘留，全案仍在調查中。

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