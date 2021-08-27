《TNT》球評「惡漢」巴克利如今也想加入「詹黑」行列了嗎？眼見「小皇帝」詹姆斯自嘲是過氣的國王，巴克利27日毫不客氣狂酸，「詹姆斯現在已經不是世界最強的球員了，老實講，我不明白他為什麼要透過社群媒體發表出那種意見！」

「詹姆斯不可能永遠是最強球員，他必須去傳遞火炬，」巴克利說，「在我打球的那個年代，伯德與魔術強生把棒子交給喬丹，喬丹接過之後歷經很長時間，然後是布萊恩，接著是詹姆斯，當然我不會忘記鄧肯，詹姆斯必須把棒子交接下去。」

「我認為現在最好的球員是杜蘭特與阿提托康波，他們兩個的排名可能是第1與第1A，詹姆斯目前球隊擁有很多老將，他也是其中之一，」巴克利表示，「我告訴你，今年休兵期我很欣賞阿提托康波，他什麼都沒說，悄悄擴大自己影響力。」

「至於杜蘭特，他一直在強調自己拿到了東京奧運金牌，且為了新球季做好準備，我對他的表現很滿意，假如要我選新球季最佳球員，我只會在杜蘭特與阿提托康波當中選1個。」巴克利說，看來巴克利確實相當同意詹皇嘲諷自己過氣的說詞。