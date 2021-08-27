美國有線電視新聞網(CNN)報導，阿富汗首都喀布爾鄰近機場26日發生連環自殺炸彈攻擊，造成至少13名美軍死亡、18名美軍受傷，以及超過60名阿富汗人死亡、140名阿富汗人受傷。美國總統拜登已宣布一定要逮捕襲擊機場的恐怖分子；媒體則悲觀的預測，這波連環攻擊恐造成上百人死亡。
目前激進組織「伊斯蘭國」(IS)已承認犯案，而網路上的影片與當地記者傳回的照片也顯示，爆炸現場隨處可見倒斃的屍體，現場血跡斑斑，宛若人間煉獄。
多家媒體悲觀預測，由於塔利班奪下喀布爾之後，大批阿富汗民眾湧入機場，希望能搭機離開。因此，人潮擁擠下發生爆炸攻擊的後果恐不堪設想，現場死亡人數恐怕破百。
美陸戰隊在聲明中證實，陸戰隊士兵在這波攻擊中約有10人死亡，另有數人受傷。稍早，美軍公布死亡人數為12人，隨後美國中央司令部則發布聲明，將死亡美軍人數增加為13人，受傷人數則為18人，所有傷者正從阿富汗撤回美國本土中。
稍早白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則強調，「這一天是12名(隨後修正為13人)美國軍人死於恐怖分子之手的一天。這不是談政治的一天，我們希望所有美國民眾，不論政治傾向都與我們站在一起，我們會盡全力追捕、打擊、並擊殺在任何地方的恐怖分子，並追思殉職的軍人，這就是今天最大的意義」。
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