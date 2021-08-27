日本成人網紅「拓也哥」2014年間因上節目表演高超「口技」一夕爆紅，之後他曾受邀來台上《康熙來了》，更加入電影《沙西米》和李康生、波多野結衣等人合作。近年他常傳出健康狀況不佳，2018年因糖尿病截肢右腳小指，去年3月又傳他連續4天發高燒住進加護病房，最近他久違報近況，證實因糖尿病惡化，左小腿以下已截肢，但他會樂觀面對。

拓也哥2016年自曝找到嫩男新歡，但交往一年多便宣布分手，之後他多次進出醫院，2017年底因心血管疾病住院，連跨年夜都是在病榻上度過，他受訪時承認罹患2型糖尿病，但他粗心沒吃藥，也沒注意右腳小指長痘痘，只貼OK蹦待其痊癒，未料日前OK蹦掉下，他才驚覺小指已嚴重潰爛，最終只好切除保命。

拓也哥近期因糖尿病危截肢。（圖／翻攝自takuya5054 IG）

近年新冠肺炎肆虐，去年3月拓也哥曬出一張體溫計的照片，透露自己燒到攝氏38.9度，但他似乎不在意，只寫下一字「哇」回應，後來又傳出他連續發燒4天，期間一度燒到40度，最後才緊急送醫。今年6月他又傳出心力衰竭緊急住院，近期他才在IG證實因糖尿病再度惡化，不得不截肢左小腿。

對此，拓也哥始終樂觀面對，還在IG貼上乳牛、法鬥犬等各式圖樣的新義肢，勇敢走出截肢後的新生活，並頻頻分享旅行、吃美食等近照，朋友也形容他依舊努力過生活，「病情沒影響到他的行動力」。昨(26日)深夜，拓也哥還在IG分享當年來上《康熙來了》的照片，用中文寫下：「心情好的時候再去台灣，我愛台灣」，粉絲也回應：「台灣也愛你」、「歡迎拓野哥！台灣愛你」、「歡迎！」。

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