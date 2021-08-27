行政院「振興五倍券」規劃方向出爐，預計9月下旬預約，10月上旬可領取使用，期限至明年4月底。各部會也推出8種加碼劵抽籤，包括藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券、i原券、好食券、國旅券、地方創生券，共1300萬份，有別於去年民眾必須到各平台登記，今年將採單一平台登記，總計若全部中籤有5488元，加上五倍券，最高可領1萬488元。

行政院「振興五倍券」規劃方向出爐，預計9月下旬預約，10月上旬可領取使用，期限至明年4月底。（圖／行政院提供）

五倍券：五倍券一套10張，3張1000元、2張500元、5張200元無法找零，若選擇數位券綁定則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

時間及預約管道：九月下旬可透過官網、超商Kiosk、中華郵政預約網站等管道預約，十月上旬領取使用，使用期限至明年四月底。

使用範圍：全國實體店家、攤商都可使用；但排除國外電商，以及國內營業額達到一定規模以上、近期營收明顯成長的大型綜合電商。

各部會也推出8種加碼劵抽籤,共1300萬份，有別於去年民眾必須到各平台登記，今年將採單一平台登記。（圖／行政院提供）

藝fun券：文化部發行，每份面額600元，共300萬份。可用於藝文、書店、電影院、音樂展演、藝文類電商平台等。

農遊券：農委會發行，每份面額888元。第一階段抽出88萬名幸運兒，第二階段在明年農曆過年前，再送出58萬張農遊券，總共146萬份。可用於休閒農業區、森林育樂場域、觀光魚市、特色主題農遊業者等。

動滋券：體育署發行，初步規劃每份面額500元，共200萬份。但細節則還未確定，推測可用於運動、比賽相關店家。

客庄券：客家委員發行，每份面額500元，共40萬份。可用於「客庄劵指定店」標章、合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區零售商店等在地店家。

好食券：經濟部發行，每份面額500元，共400萬份。綁定五倍券消費達一定金額以上，就有機會獲得500元的好食券回饋，可用於餐飲場所、糕餅店家、市場及夜市攤商。

國旅券：交通部觀光局發行，每份面額1000元，共200萬份。民眾可購買旅行社的「過夜遊程」產品，不限跟團或自由行，但必須「透過旅行社」購買，不能自行以國旅券購買國旅產品。

i原券：原民會發行，每份面額1000元，首批10萬份。可用於手工藝品店、餐飲店等原民會認證店家。

地方創生券：國發發行，詳細方案都在規劃中，推測金額落在500元上下。將用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網路。