市場觀望全球央行年會以及阿富汗局勢的影響，美股周四(26日)收黑，台股當沖警示新制今(27日)上路，開盤小跌5.86點，以17061.10點開出，台積電開盤以596元、上漲2元開出，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都開低，開盤不久即陷入萬七保衛戰，指數在17000點附近拉鋸。

當沖警示新制今起實施，未來只要符合近6日及單日當沖比逾60%個股，將納入公布注意交易警示機制，如果先前已被列入處置股名單，處置期間將延長至12日，分析師認為有助當沖比過高個股降溫，波段操作投資人則不影響。

阿富汗最新局勢令投資人憂心，市場也在等待美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會的演說，美股終結連續5個交易日的漲勢，道瓊工業指數下跌192.38點，跌幅0.54%，以35213.12點作收；標普500指數下跌26.19點，跌幅0.58%，收在4470.00點；那斯達克指數下跌96.05點，跌幅0.64%，收在14945.81點；費城半導體指數小跌2.17點，跌幅0.06%，收在3370.39點；ADR部分，台積電ADR逆勢上漲0.91%，聯電ADR則下跌1.33%。

台股26日開高大漲逾150點後殺盤再起，一度翻黑下跌61點，仍由台積電撐住指數，終場上漲21點，收在17066點，成交量3724億元，三大法人合計賣超161.31億元，其中，外資及陸資賣超159.11億元，自營商賣超9.97億元，投信買超7.77億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，台股萬七關卡震盪難免，融資浮額仍有待洗清，全球央行年會後，資金方向也會趨於明朗，位階領先大盤落底轉強個股會先轉強向上，近期選股方向仍以訂單能見度到下半年和明年，具有產能優勢為主，看好車用、半導體、伺服器等產業，配合投信季底作帳行情選股操作。