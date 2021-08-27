【愛傳媒葉元之專欄】受疫情因素影響，公車載客量至今仍只有3成8，業者營收最慘時僅剩平時的2~3成，賠錢苦撐，司機收入也減少，不少人離職去開uber或做美食外送員。

公車業本來就缺工，9月1日學校開學後，計畫恢復正常班次，運能將更加吃緊。

10多家公車企業工會的理事長向元之陳情，希望我能協助爭取新北市的紓困方案，看能不能比照台北市，補助疫情最嚴重的5月中至7月，每台市區公車3萬元。（按比例，台北市一台車共補助79000元）

這些工會理事長雖然是勞方，但站出來替公司爭取紓困，就是擔心公司撐不下去。有的在公司已服務30多年，看到公司經營困難，心裡很難過。

公車司機的薪資算法，是原始工資加上載客、里程跟超時獎金，由於載客量大受影響，獎金銳減，所以影響收入甚多，每月大致減少2~3萬元。若公車業者撐不下去，不僅影響勞工生計，也會影響乘客權益，因此元之協助召開協調會，直接向交通局反映勞工心聲。

不過交通局表示，若是完全比照台北市紓困方案，需要1.9億預算，新北市財源困難，不像北市這麼充裕，已發公文向中央爭取預算；市府也會協助公車業者行銷，幫忙把乘客找回來。

公車是許多人賴以生活的交通工具，為了紓緩公車的困難，元之會再跟市府爭取，就算不能比照台北市，但至少推出負擔的起的紓困方案，協助公車業者度過難關。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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