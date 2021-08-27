「老化」版的湖人，需要35歲的隆多也回歸嗎？《ESPN》資深女記者蕾蒙娜27日爆料，假如灰熊買斷隆多合約，讓他成為完全自由球員，那麼湖人將是搶到他的最強而有力候選球隊，目前除了湖人，勇士、熱火與七六人等隊也對隆多很感興趣。

上季待在快艇相當不愉快的隆多，平均每場只拿5.4分、4.4助攻，且在快艇陣中逐漸邊緣化，所以一到今年休兵期，快艇馬上把他交易到灰熊，而他也直接嗆明自己不想替灰熊打球，就算新球季開打，他也不太可能披上灰熊球衣出賽。

如此一來，灰熊只能乖乖把隆多交易出去，或是直接買斷合約釋出，這樣隆多就可以底薪合約加盟其他球隊，如果跟蕾蒙娜爆料的一樣，隆多就有可能重返曾在2018到2020年期間效力過的湖人，他曾幫助湖人在去年隔離泡泡賽區成功奪冠。

只是假如隆多真的回歸湖人，這樣子湖人球員平均年齡又將繼續往上調整，結合這麼多的老將在同一隊，代表湖人下個球季確實必須承擔相當大的風險，除了年齡老化帶來體能的衰退，受傷頻率恐怕也會大增，難怪越來越多球迷不看好湖人下季前景。