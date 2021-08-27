好市多一款紅茶超夯，罐子是夢幻的蒂芬妮綠，但形狀神似骨灰罈，被許多人戲稱是「骨灰罈紅茶」。而接體員大師兄表示，跟風買了一罐回家，發現除了罐子很像骨灰罈就算了，紅茶包還長得跟香火袋很像，讓他忍不住驚呼，這讓從事殯葬業的人怎麼喝啦！讓不少網友看了笑成一團。

接體員大師兄昨在臉書上分享，好市多的骨灰罈紅茶真不是故意的嗎？罐子的外型看起來很像骨灰罈就算了，沒想到打開來以後，裡面的紅茶包竟然還跟香火袋有那麼幾分相似，不知道各位從事殯葬業的朋友們，看到這罐還泡得下去嗎？

貼文引起網友熱議，「真的有點像」、「喝了感覺保平安」、「下次泡來喝會有別樣的心情，感覺身心會被淨化」、「我們的設計理念是來自於東方的瓷器與玉器，進而發想出來的」。甚至有網友開玩笑說，之前看到大家很推這罐，也忍不住跟風買了一罐回家，開了之後有人問他好不好喝，他都很想直接回說「烏喔（台語：有）！」

大師兄也戲稱說，如果要拿回去好市多退貨，原因可以說是「身為殯葬業者，這茶包泡起來很有罪惡感」。另有網友留言表示，當初看到罐子還蠻漂亮就買回家了，結果超後悔，因為沒有什麼茶味，而且很容易一沖就破，讓大師兄看了忍不住笑說「妳這形容越來越像香火袋了」。

不過，好市多這款紅茶曾多次被PO在好市多相關的臉書社團討論，不少網友被蒂芬妮綠的外包裝吸引，並表示裡面的紅茶包也不錯喝，不會太苦澀，加入少許開水泡開以後，加入鮮奶和糖包以後，就變成美味的鮮奶茶，整體的CP值還算高。