台股景氣暢旺，投資股票成為民眾的理財選擇之一，尤其去年開放盤中零股交易，更吸引不少年輕投資人進場，零股如何存、如何賺也成為關注焦點，零股達人張琨琳就透露，2013年開始用3萬元進場買零股，慢慢成為700家公司的股東，不僅紀念品領不完，這兩年也靠著多頭行情，從價差賺一筆，獲利已經達6倍。

原先台股只開放盤後零股交易，但去年10月開始實施盤中交易，參與投資人數突破74萬人，其中30歲以下年輕族群超過16萬人，是實施前2.4倍，顯示頗受年輕人歡迎，成功帶動台股交易量放大。

鏡週刊報導，零股達人張琨琳從2013年開始買零股，最早投入3萬元進場，慢慢成為700家上市櫃公司的股東，這幾年隨台股多頭行情火熱，他也不斷加碼投入，目前零股部位已金融股與電子股為主。

事實上，零股不僅能放著領紀念品，還有機會能賺價差，張琨琳表示，「從2013年開始買零股，截至今年最高點，光零股價差就獲利6倍。」此外，張琨琳也提醒，就算買零股也要留意資金分配，要確定買賣的目的是想存錢、賺價差還是套利。

根據證交所數據顯示，開放盤中零股交易後，台積電一直穩居交易熱門第一名，但今年5月受到航運股走勢強勁等因素帶動，6、7月長榮及陽明躍居零股成交量最大的股票，成為零股交易王。

從去年10月26日盤中零股開辦後至今年7月為止，累積交易量前十大分別是台積電、長榮、鴻海、陽明、聯電、元大台灣50、中鋼、元大高股息、群創、友達。