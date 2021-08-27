在台灣時間8月27日凌晨足壇傳來重磅消息，前幾天皇家馬德里向巴黎聖日耳曼開出1.6億歐元爭搶姆巴佩(Kylian Mbappe)失敗，如今他們再把價錢提高，這次開出1.7億歐元加上1千萬浮動報價，總計1.8億歐元，根據《馬卡報》及多名記者確認，此價格已被巴黎接受。

媒體認為此價格剛好達到當初巴黎向摩納哥開出的1.8億歐元，姆巴佩極有可能就此飛去馬德里進行簽約，此消息一出也震驚整個球壇，因為不久前世界球王梅西(Lionel Messi)才剛加入巴黎，大家都非常期待他與內馬(Neymar)和姆巴佩組成的三巨頭陣容。

不過此前就持續傳出姆巴佩不想再為巴黎踢球的消息，媒體直言他想去兒時的夢想球隊皇馬，也不甘在巴黎繼續當球隊第三人，而且他的偶像是C.羅納度(Cristiano Ronaldo)，並非如今轉隊來的梅西，前幾天他甚至拒絕了巴黎開出的5+1大肥約，證明去意已決。

姆巴佩在巴黎的合約於2022年6月到期，不過皇馬想用盡全力積極搶人，他們不斷將搶奪姆巴佩的價碼拉高，希望能一舉拿下，另外據媒體《隊報》今天在頭版頭條上指出，巴黎已經準備與皇馬進行最後談判了。姆巴佩很有可能在今天就走人。

但也有媒體持相反意見，《巴黎人報》認為這筆簽約不會那麼快成功，他們指出巴黎仍在考慮階段，還沒正式與皇馬達成一致，若雙方無法在本輪法甲賽事前談妥，姆巴佩還會繼續為巴黎出賽。另外西班牙《ABC報》曝光，皇馬已為姆巴佩開出3千萬歐元稅後年薪，此外還有進球數、金球獎、球隊成績相關獎金，合約為6年。