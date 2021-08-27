測試廠欣銓(3264)26日股東常會通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息2元，將於9月16日除息交易、10月13日發放股利。展望後市，董事長盧志遠表示客戶訂單爆滿，對下半年及明年營運展望樂觀看待，對此已積極擴產因應客戶需求。

欣銓2021年7月自結合併營收10.69億元，月增8.46％、年增達30.59％，再創歷史新高，累計前7月合併營收65.65億元、年增達26.92％，續創同期新高。上半年稅後淨利11.21億元、年增達44.21％，每股盈餘（EPS）2.37元，亦雙創同期新高。

欣銓先前法說會時指出，新增產能目前尚未「火力全開」，預期下半年市況及營運可望維持旺季水準，表現可望略優於上半年。盧志遠表示，目前半導體供應鏈供需吃緊，各封測廠產能普遍滿載，使客戶會以拿到貨為優先考量，進而願意主動加價搶貨。

盧志遠指出，欣銓去年資本支出約40億元，由於客戶需求相當暢旺，今年資本支出預算已二度調升至70.85億元，創下歷年新高。不過，由於封測設備組裝重鎮的馬來西亞近期疫情嚴峻，使設備交期自半年拉長至9個月，使各封測業者必須積極爭取新設備盡快交貨。

而欣銓在積極擴產之際，亦同步優化生產效率，盧志遠表示，原先測試時間約1小時，透過研發優化後可縮短至40分，在測試效果、品質及收取費用相同情況下，可望降低時間成本、帶動營收增加，盼藉此帶動營收成長最大化。