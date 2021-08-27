三星兩款摺疊新機Galaxy Z Fold3、Flip3 5G昨日於電信業者通路啟動預購，龍頭中華電(2412)2小時即宣告客滿，兩款機種以價格較為親民的Galaxy Z Flip3占比預購大宗，顯示三星本次大手筆在價格上讓例，加上電信業補貼，讓更多消費者願意購入。

統計中華電信網路門市預購狀況，以三星 Galaxy Z Flip3 5G預購佔8成為最多，顯示價格更親民的三星新款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G，更受多數星粉青睞，容量以256G最多，顏色以絨絲白最搶手。另中華電信獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G 12G/512G快手搶購一空，以霧面外觀的「冷杉綠」最受青睞。

台灣之星表示，三星最新Galaxy Z系列旗艦摺疊手機於昨(26)日中午12：00正式開放預購，此次推出的兩款摺疊新機，不僅整體外型及功能都全面顯著提升，手機零售價更是三星推出摺疊機至今以來最親民的入手價。根據台灣之星目前預購資料顯示，以輕盈時尚的三星Galaxy Z Flip3最受星粉青睞、佔約九成；容量部分則是128GB佔55%及256GB佔45%，大約一半一半；顏色則以時下最流行的石墨綠以及百搭的絨絲白最多人選擇，合計佔六成以上。

至於台灣三星，原本預估Galaxy Z Fold3 5G vs Galaxy Z Flip3 5G預購比例約為20%：80%，預估公布售價後，台灣首月銷售比例可達40%：60%，至年底預估比例約為30%：70%。