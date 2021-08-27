阿富汗首都喀布爾（Kabul）發生自殺炸彈攻擊事件，造成美國部隊至少12死15傷，美國前總統川普及共和黨籍國會議員今天就此猛烈抨擊民主黨籍總統拜登。

法新社報導，川普不滿拜登處理阿富汗危機的方式而持續猛批，他說，今天在喀布爾發生的自殺攻擊為一場「悲劇」，原本可以避免。

川普說：「這場悲劇原本不該發生，這令我們更加悲痛、更難以理解。」在去年2月與阿富汗武裝組織塔利班達成的協議中，時任總統的川普政府承諾美國將全數撤離阿富汗。

數名共和黨籍國會議員表示，拜登應為此事辭職或被彈劾。

密蘇里州選出的聯邦參議員霍利（Josh Hawley）表示：「拜登要為此負責。現在再清楚不過了，他既無能力也無領導意志。他必須辭職。」

聯邦眾議院共和黨第3號人物斯特凡尼克（Elise Stefanik）推文說：「拜登手上沾了血。」

她說：「美國總統責無旁貸。這起可怕的國安及人道災難完全是拜登軟弱無能的領導結果。他不適任三軍統帥。」

美國國會正在休會，眾院共和黨少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）催促民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）提早召回議員處理阿富汗惡化的局勢。

麥卡錫說：「是國會迅速行動並拯救人命的時候了。我們的敵人趁機利用了撤離時的混亂。」

他表示，裴洛西「須在8月31日前重新開議，好讓我們聽取拜登政府徹底全面的簡報」。

麥卡錫還要拜登「採取果斷行動保護我們的軍隊、公民和盟友，不用考慮（撤軍）最後期限」。