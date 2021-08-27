26歲辣模翁子涵擁有精緻臉蛋和火辣身材，去年深困賣淫、整容、假學歷等風波，經歷長達半年的低潮期，她也趁機充實自己，重新再出發，積極曬出辣照和粉絲互動，然而昨(26)日她卻突然上傳聲明稿，透露有人借她的名義邀其他藝人參加「特殊交友圈」，鄭重澄清此事。

聲明稿中提到，子涵被不肖業者假藉名義，向其他演藝人員邀約參與「特殊交友圈」，子涵透過社群平台得知此事，氣得委託律師捍衛權益，「上情(特殊交友圈)與翁子涵女士毫無關係，翁子涵女士絕無提供任何演藝人員之電話號碼、Email、Line等過人資料予他人」。

同時也呼籲，希望同業人員接獲類似邀約切莫上當，更強調此事已違反法律，「日後如經查獲相關事證，定將採取司法程序進行訴追，絕不寬貸」，然而網友們似乎不買單，紛紛留言狂酸，「此地無銀三百兩」、「好像民國時代的信」、「砸錢就有了，很難嗎」、「無風不起浪」。

還有網友直言，「上個onlyfans比上個律師函強多了，這東西鳥用都沒有，就嚇唬一下小孩子而已」，然而粉絲們也都為她加油打氣，「加油撐過去」、「讚，清者自清」、「辛苦妳了，加油」、「妳很努力，是我學習的對象，千萬別讓小人得逞」、「加油，我一定會在你背後保護你」。