道後溫泉位於日本四國愛媛縣，是四國最具代表性的景點之一，有多達三千年的歷史，與兵庫有馬溫泉、和歌山白濱溫泉並列為日本三大古湯，且獲選為綠色米其林星級景點。而最有名的道後溫泉本館據說是《神隱少女》中湯婆婆油屋的取景原型。一起跟著我們到道後溫泉，進入宮崎駿電影的世界吧！

交通方式

要前往道後溫泉，可從四國愛媛縣松山機場搭乘利木津巴士，約四十分鐘的車程，不須轉車就能直接抵達。

或是從大阪、東京等地搭乘新幹線到JR岡山站，轉乘特急潮風號列車到JR松山站，最後從JR松山站步行到伊予鐵道松山市站，乘坐路面電車即可抵達道後溫泉站。

道後車站

道後溫泉車站為明治時代的舊車站外觀重新整建而成，仍保有當時的歷史特色，加上了西洋的建築風格，夜晚點起燈光時尤其美麗，一樓還結合了星巴克咖啡，很適合晚上在這邊喝杯熱飲欣賞城鎮夜晚的浪漫景色。

若有看過夏目漱石的《少爺》，可以搭乘小說時代背景中所描述的柴油蒸汽列車暢遊松山，從火車到車掌的衣著都充分保留當時的特色，讓你可以進入《少爺》小說中的世界，好好體驗情節中所描述的古代風情。

道後溫泉車站前的少爺機關鐘塔，每天整點還會有《少爺》角色人物報時，帶給你精彩的音樂鐘表演。鐘的外觀則是以道後溫泉本館最具代表性的振鷺閣作為原型。

道後溫泉本館

道後溫泉本館為《神隱少女》中湯婆婆油屋的取景地。共分為兩種大眾浴場，分別為較大的神之湯和浴池較小的靈之湯，兩邊的裝潢都有濃濃的古早風味。最著名的看點是神之湯巨大的湯釜，可以看到溫泉水從圓柱形湯釜中不斷注入石池中，營造出浴場悠遠的歷史感。

*本館於2019年開始整修，與手塚治虫的《火之鳥》漫畫合作進行道後重生計畫，整修完畢後將加入《火之鳥》的相關裝置藝術與燈光秀。目前僅開放一樓神之湯，二三樓休息區暫不開放。建築外觀則不受影響，仍然可以拍下神隱少女取景地的照片。

其他湯屋

道後溫泉別館的飛鳥乃湯泉為2017年新開幕的湯屋，以飛鳥時代的建築特色打造而成。除了有室內大浴場，也有大型露天浴池。而本館旁邊的樁之湯相對來說設備較新，澡堂空間也大，是當地人比較喜歡的泡湯處，外觀裝潢的就像高級的美術館，十分氣派。除了本館，也可以來這邊享受更寬敞舒適的泡湯體驗。

購物與美食

來道後溫泉除了泡湯外，也別錯過了旁邊的道後溫泉街，商店街共有多達60多家店鋪，販賣浴衣、雜貨、伴手禮等商品。另外還有吉卜力共和國，讓你可以將《神隱少女》與宮崎駿電影的紀念品通通帶回家。其他必吃的美食包含知名的蛋糕捲鋪六十屋，除了可以當伴手禮，也可內用品嘗紅豆餡的鬆軟蛋糕邊配上香濃的抹茶，好好放鬆一下。

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