下半年的電商重頭戲即將正式開跑，即將踏入9月當然少不了蝦皮購物的「9.9購物節」打頭陣，率先公布了今年除了將推出消費者最愛的全站0元起免運、商城85折、超便宜１元起等超強優惠以外，更邀請了黃子佼擔任活動大使，推出超洗腦免運舞，打響2021史上最大購物季的第一戰，讓今年的「9.9購物節」更盛大及熱鬧。

蝦皮購物邀請了黃子佼擔任「9.9超級購物節」活動大使，推出超洗腦免運舞，打響2021史上最大購物季的第一戰，讓今年的「9.9購物節」更盛大及熱鬧。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物也提早預告，「9.9購物節」將推出三重好禮，包括9月1日搶先祭限定加碼2張，99當天免運券6張誠意送，最低0元免運人人有份，還有商城85或88折神券，最高現抵5000元，還有9元夯品天天有貨，9月1日及9月9日當天再加碼1元下殺品。另外蝦皮商城SAMSUNG三星官方授權旗艦店也在9月5日前開跑預購Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G活動，更祭出獨家回饋，指定銀行刷卡、街口支付回饋7%全站折價券，再加領券結帳享3%蝦幣回饋，以及蝦皮商城指定旗艦店2000元兌換券。

蝦皮商城SAMSUNG三星官方授權旗艦店推出Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G開跑預購，更祭出獨家回饋。（蝦皮購物提供）

而28日前在蝦皮商城搶先預購Samsung Z Flip3 5G，再送總價值超過2000元的限量小橘盒贈品，預購刷指定銀行卡，最高回饋3600元刷卡金，若搭配手機舊換新方案最高加碼1500元換機金，官網登錄再送最高6000元配件購物金與行動裝置意外保障一年期，讓消費者提早過「9.9購物節」買新機。