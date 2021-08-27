國民黨「反萊豬顧健康公投列車」遭民進黨發言人謝佩芬指稱，防疫期間環島恐成防疫破口。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市議員羅智強為宣傳12月18日的反萊豬公投，發動「公投變形金剛」宣傳車環島，卻遭民進黨發言人謝佩芬指稱，該車恐成「防疫破口」。對此，羅辦主任楊植斗表示，羅已取消所有街講、一切均合防疫規定，民進黨會這樣抹黑、修理羅，顯然就是在替未來的「反罷免」鋪路，包括基進黨立委陳柏惟與無黨籍立委林昶佐。

楊植斗26日在臉書發文表示，羅智強環島宣傳1218反萊豬公投，結果民進黨發言人與民進黨的臉書專頁，照三餐圍攻羅智強，說羅是「防疫破口」，但羅已取消所有街講、在車上全程配戴口罩、含司機頂多3個人，想不到這樣竟也能抹黑搞群聚。

楊植斗直言，民進黨修理羅智強，是在替未來的「反罷免」舖陳；如果羅3個人在車上算群聚，那罷免陳柏惟的街頭宣傳，算不算群聚？罷免林昶佐的二階段連署，算不算群聚？楊強調，民進黨就是要用這招，來抹黑所有的罷免團體和1218公投團體，讓他們心生畏懼不敢辦活動，以創造超低投票率與連署數。

楊植斗痛批：「民進黨現在像瘋了一樣，看到影子就開槍。」然而，3+11的決策及疫苗東卡西擋，才是疫情爆炸的主因。當初民進黨用「萬華是破口」轉移3+11的焦點，現在又用這招企圖轉移罷免的焦點。