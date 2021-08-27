（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[兵工廠FC @ 曼城][08/28(六)19:30] [編號 590]

兵工廠FC英超兩戰全敗，兼且一球也不進，周六作客衛冕的曼城，隨時聯賽三連敗。

兵工廠這個轉會窗花了1.5億英鎊購買新球員，是20支英超球隊花費最多的球員。但是球隊表現令人失望，主帥 阿特塔 Mikel Arteta 被受壓力。身價5000萬英鎊的新守將本·懷特 Ben White因感染新冠肺炎，今場比賽肯定無法比賽。另外隊長兼前鋒 奧巴梅揚 Pierre-Emerick Aubameyang在上一場聯賽對切爾西落後時後備上陣，但仍無法為兵工廠進球，幸好他在周中英格蘭聯賽盃對西布朗維奇時大演帽子戲法，也帶領兵工廠大勝6:0。只是外界一直傳他可能在月底轉會窗關閉前離隊，加上聯賽盃跟英超完全是兩回事，實在令人難以對兵工廠今場感樂觀。曼城2020/2021球季，連同盃賽內3戰兵工廠全勝，加上之前在主場大勝諾里奇的威勢，送兵工廠一個聯賽三連敗不足為奇。

推薦︰ <足球>590 兵工廠FC @ 曼城 不讓分/曼城

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【足球-英超】[水晶宮 @ 西漢姆聯][08/28(六)22:00] [編號593]

英超完成首兩輪比賽後，西漢姆聯出人意表成為榜首球隊。本場倫敦德比戰遇上仍未打開勝利之門的水晶宮，西漢姆聯有機會再「大」「勝」一場。

西漢姆聯上一場藉前鋒 安東尼奧 Michail Antonio梅開二度，大勝萊切斯特城升上榜首，而安東尼奧也以累積49個進球，成為西漢姆聯史上英超進球最多的球員。面對本賽季剛換主帥，由維埃拉 Patrick Vieira帶領的水晶宮，安東尼奧又可力爭進球。

西漢姆聯值得留意的地方是，大小[總分]開出大2.5的比率很高，跨季近10場聯賽大小[總分]開出大2.5的比率高達70%。所以先不論勝負，本場可優先考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>593水晶宮 @ 西漢姆聯 大小[總分] /大2.5

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【足球-英超】[萊切斯特城 @ 諾里奇][08/28(六)22:00] [編號594]

萊切斯特城上一場1:4大敗給西漢姆聯，跟有球員被逐，以寡敵眾有關。本場面對兩場全敗以及已掉8球的諾里奇，前鋒 傑米·瓦迪 Jamie Vardy和 伊希納喬 Kelechi Iheanacho又是爭取進球的大好機會。

諾里奇今季重返英超，至今兩戰全敗兼沒有任何進球。球隊除了實力不如人外，賽程也差，球隊首四場英超，先後對利物浦、曼城、萊切斯特城和兵工廠。所以諾里奇要取得積分，隨時要到第五場對一同升上英超的沃特福德才有機會。

推薦︰ <足球>594 萊切斯特城 @ 諾里奇 不讓分/萊切斯特城