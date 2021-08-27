美國情報部門向拜登總統提交的新冠病毒溯源調查報告據信未能就病毒來源做出定論。有分析認為，報告沒有排除實驗室洩漏說，恐將加劇美中之間緊張關係，尤其是在拜登可能與中國領導人習近平舉行會晤的前夕。

此前有媒體報導和消息稱，拜習會有可能在今秋二十國集團（G20）峰會期間登場。美國之音VOA引述美國一些觀察人士認為，目前來看，兩國領導人即便會晤也難有實質性內容，除非能有突破，否則白宮也不會認為這種會晤有很多價值。還有分析人士認為，兩國領導人會不會見面，取決於幾個因素，包括病毒溯源報告的結果。

白宮發言人莎琪於美東時間25日表示，拜登總統24日收到了情報部門提交的新冠病毒溯源調查報告，並聽取了有關這份機密報告的簡報。她表示，情報界在快馬加鞭地為公眾準備一個非機密版本。

美國媒體援引政府官員的話說，情報部門的調查報告沒有就新冠病毒是源自於自然界還是實驗室洩漏做出定論。拜登今年5月下令情報部門在90天期限內，對新冠病毒源頭展開調查。

中國政府一直抨擊美國在病毒溯源問題上的行動，稱華盛頓將溯源問題「政治化」。中國駐美大使館25日在官網上發佈一篇評論文章，駁斥新冠病毒源自武漢實驗室洩露，並呼籲對美國的實驗室展開調查。大使館還抱怨美國媒體拒絕發表這篇觀點文章。

★溯源報告未排除實驗室洩漏，美中緊張加劇

彭博分析，在拜登和習近平可能將於G20峰會期間舉行會晤之前，美國情報部門的報告沒有排除實驗室洩漏說，可能會加劇兩國間的緊張氣氛。

在此之前，一些媒體報導和分析認為，都會出席10月底羅馬G20峰會的美中兩國領導人有可能會在峰會間隙舉行會晤。上月初，白宮負責印太事務的協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在被問及相關問題時表示，他預期「不會太久就會做出某種安排」。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月底訪華，被認為是為美中領導人可能舉行的會晤事先鋪墊。不過白宮發言人之後表示，雪蔓與中方官員的會談並未沒有討論拜習會。中方在那次會談中向美方提出「2個清單」，並稱美中雙邊關係陷入僵局根本原因在於美方。

★孫韻：拜習會受諸多因素影響

美國史汀生中心中國項目主任孫韻認為，美中領導人峰會能不能舉行，「取決於美方願意出什麼樣的牌，中方願意接什麼樣的招。」她說，這其中有好幾個因素，近期的有新冠病毒溯源的問題，遠期的則有台灣是否會受邀參加拜登在12月以視頻方式召開的首屆民主峰會等。

在美中兩國在幾乎各個領域的關係都持續緊張之際，拜登和習近平如果會晤，被認為是一種積極信號，將能穩住雙邊關係，而G20峰會可能是兩國領導人今年可以面對面會晤的唯一窗口。

不過在雪蔓的天津之行後，美中兩國目前還沒有兩國高層進一步會談的消息。一般在領導人會晤之前，雙方會舉行籌備會議，還有工作層級的官員就一些問題展開磋商。

24日有消息稱，美國總統氣候變化事務特使凱瑞據信9月將再次訪問中國。此前也有媒體報道導，美國財長耶倫考慮在未來幾個月訪華。但是相關消息都還沒有得到官方證實。

★魏茨：拜習即使會晤，也不會有實質內容

華盛頓智庫哈德遜研究所政治-軍事分析中心主任理查德·魏茨博士（Richard Weitz）認為，世界兩個大國領導人是需要在某個時間舉行會談，但是鑒於目前的情況，雙方的會談除了程序和儀式之外，並不會有實質性的內容。

他說：「會晤也許有助於解決一些問題，但我不認為目前會產生很多結果。沒有證據顯示會達成任何協議或產生任何改變。」

在美國情報機構向拜登提交病毒溯源報告的一天前，香港《南華早報》援引不具名的知情人士的話說，雖然還未做出最終決定，但是中國領導層傾向於習近平以視頻方式出席G20峰會，而不是親身前往。報導說，這將意味著美中兩國領導人將沒有機會在峰會間隙舉行面對面會晤。

★庫珀：美中今年內可能會避免舉行重大峰會

企業研究所高級研究員扎克·庫珀（Zack Cooper）認為，如果拜登和習近平不在G20面對面會晤的話，那麼雙方可能就要再過一段時間才能碰面了。不過他表示：「我感覺，白宮不認為拜習會有很多價值，因為他們肯定會因舉行這樣的會晤而遭受批評，除非有突破，但我認為取得突破是極為不可能的。」

庫珀認為，鑒於美中關係目前的基調，「今年雙方應該會避免任何重大峰會，或者甚至是面對面的會談。」

分析人士此前對美國之音表示，如果美中關係今年無法取得突破，或者拜習會不能成行，由於即將到來的美國國內中期選舉和中共二十大，美中之間的僵局或將至少持續到2022年年底，而且也有進一步惡化的可能。

美國史汀生中心的孫韻說，過去幾個月來，中國似乎在美中會談上有一種既不說參加、也不說不參加的模糊態度，比如中國很晚才宣佈是否出席拜登總統4月主持的氣候變化峰會，雪蔓的訪華安排也幾經波折才最後敲定。

她認為，將這些與習近平會不會親身參加G20峰會的消息聯繫起來看的話，「中方現在是把領導人峰會作為一張牌來打的，是作為同美方進行討價還價的籌碼，以這種作為美方在不同政策上可能做出的讓步。」

孫韻說，中國過去都是迫切希望盡早舉行領導人峰會，而且今年春季也有消息傳出中國方面將G20作為高層會談可能發生的選項在討論。

孫韻認為，現在中國出現反復或是模稜兩可的態度，一方面是中國認為拜登執政後很多方面的政策都對中國不利，包括經貿、新冠溯源調查以及聯合盟友的策略等，而且兩國競爭的大方向不會因拜登而改變；另一方面，中國認為已經具有同美國的平視外交，而拜登政府現在因為阿富汗等問題在外交上處於相對弱勢的局面。