投資人對阿富汗的局勢發展感到擔憂，以及在傑克森霍爾研討會召開前，對聯準會政策可能轉變的疑慮一度引發廣泛但力道不重的賣壓，周四華爾街股市收低，為連日迭創新高的升勢畫下句點。

美國三大指數同步收黑，標普500指數和那斯達克指數6日來首度下跌。

周五收盤，道瓊工業指數跌192.38點或0.54%，為35,213.12點。標普500指數跌26.19點或0.58%，為4,470點。那斯達克指數跌96.05點或0.64%，為14,945.81點。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）發出鷹派訊息，以及在阿富汗喀布爾機場外發生爆炸案後，市場避險氣氛急升使賣壓加劇。

卡普蘭表示，美國經濟復甦的進展使聯準會有必要在10月或之後不久開始縮減資產購買計畫。目前卡普蘭不是聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權的決策官員。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，央行正在就啟動縮表的計畫「凝聚共識」。

Verdence Capital Advisors投資組合策略總監Megan Horneman表示，卡普蘭的發言讓市場對於縮債時間表有一點困惑，但我認為股市聚焦的是地緣政治問題。當地緣政治緊張局勢升高之際，人們會迅速轉進安全資產。

他並表示對市場沒有跌得更深感到驚訝，因為擔心阿富汗局勢可能會讓注意力從拜登總統的國內施政議程上轉移。

美國商務部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增年率由初值6.5%小幅上修至6.6%，已經完全收復美國史上歷時最短暫的衰退所造成的損失，現在GDP已經較2019年第四季的高峰還增長0.8%。上周初次請領失業給付人數雖小幅增加，但整體仍呈現向下趨勢。

這些最新公布的數據並未改變市場預期，即聯準會主席鮑爾不太可能在周五的傑克森霍爾線上央行年會上公布縮表進程。

標普500指數11大類股，僅地產股收在平盤之上，終場微漲0.1%，其餘所有類股全面收黑，能源股下挫1.5%，跌幅最大。

個股方面，美國一元商店連鎖業者Dollar General和Dollar Tree警告運輸成本攀升將影響獲利表現，股價分別下挫3.8%和12.1%。

美容產品與香水大廠科蒂（Coty Inc）看好全年營收將為3年來首度實現增長，激勵股價飆漲14.7%。

雲端商業軟體公司Salesforce收漲2.7%，領漲道瓊指數。受惠於混合工作模式帶動的強勁需求，該公司上修獲利預測。

雲端運算公司NetApp在發布優於預期的全年獲利展望後獲券商調升目標價，股價收漲4.7%。

Abercrombie & Fitch大跌10.3%，因供應鏈吃緊和返校採購潮延遲，使營收受到打擊。