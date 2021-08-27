美股消息面：

1.美國商業部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增年率由初值6.5%小幅上修至6.6%，較第一季的增長6.3%加速，但不及經濟學家預期的增長6.7%。

2.美國勞工部公布，上周（截至8月21日）初次請領失業給付人數較前一周增加4000人，為35.3萬人，超出市場預期的35萬人。上周初領失業給付人數4周均值為36.65萬人，周減1.15萬人。截至8月14日止當周，美國續領失業給付人數較前一周減少3000人，為286.2萬人。

3.達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）暗示聯準會可能加快縮表步伐，周四美元從一周低點反彈，紐約尾盤美元指數上漲0.27%，報93.0361，突破位於93的關鍵阻力區。周三美元指數跌至92.801點，創下8月17日以來新低。

4.美元升值、美國染疫住院人數逼近1月底創下的最高記錄，以及市場觀望聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）在央行年會發表的談話，周四國際油價下跌，結束連漲3天的升勢。紐約期油收跌94美分或1.4%，為每桶67.42美元。倫敦布蘭特期油收跌1.18美元或1.6%，為每桶71.07美元。

5.市場觀望聯準會主席鮑爾在央行年會上的談話，周四紐約期金收漲4.2美元或0.2%，報每盎司1795.20美元。此外，銀價收跌1.4%，報每盎司23.52美元。鉑金跌1.7%，為每盎司979.53美元。鈀金跌1.3%，為每盎司2397.67美元。