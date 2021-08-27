美股走跌，台股加權指數27日開低在17061.10點，權王台積電（2330）股價則開高在596元，電子股及半導體股指數同步上揚，占大盤比重分別逾50％、30％，居於盤面主流地位，但航運、鋼鐵股則呈現回落，壓抑指數表現。

IC設計股漲跌互見，部分個股如智原（3035）等，收入可望隨台積電一起調漲報價，股價表現相對強勁，台股早盤加權指數呈現小漲。

在全球央行年會召開前夕，聯準會官員相繼釋出鷹派言論，加上阿富汗首都機場發生爆炸，恐慌指數VIX飆漲逾12％，獲利了結賣壓湧現，終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於0.06％至0.64％。

其中，那斯達克指數表現最為弱勢，台積電ADR上漲0.91％，聯電ADR下跌1.33％，特斯拉下跌1.41％，蘋果下跌0.55％。

日盛投顧指出，台股加權指數本周經過強彈至萬七之上後，面臨上檔解套賣壓，短線上將呈現震盪，由於前波回檔幅度太深，指數要直接V型反轉機會不高，仍有再度回測打底的機會。

因此，操作上勿過度追價，選股上可留意半導體周邊相關族群、LED、鋼鐵、營建、內需解封受惠相關個股。