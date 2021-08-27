【旅奇傳媒/日本部報導】位於岩手縣的三陸鐵道全線沿著太平洋行駛，串聯起沿海的各個城鎮與景點，對岩手居民而言是一條非常重要的鐵道，類似台灣台鐵的海線。

整條三陸鐵道谷灣線是由行駛於「久慈到宮古」的北谷灣線，加上「釜石到盛」的南谷灣線，搭配2019年通車的「宮古到釜石」之間的JR山田線移轉到三陸鐵道系統後強勢回歸。從久慈車站到盛車站全長163公里，大約是台北到台中的距離。鐵道沿著三陸海岸綿延，緊鄰太平洋行駛。從起點到終點中途不下車的話，乘車時間需要近5小時。

雖然曾一度面臨經營困難，2011年受到東日本大地震所引發的海嘯衝擊，亦使得北谷灣線及南谷灣線全面停駛，歷經8年的災後修復，終於在2019年3月宣布全線通車。經過災後修復的三陸鐵道轉型為觀光鐵道，每個季節都會推出不同的主題列車，像是「復古列車」、「醉仙新酒列車」以及冬季人氣爆表的「座敷列車（暖桌列車）」，另外也有開放特別預定的「宴會列車」，等著大家來體驗！

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