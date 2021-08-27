胃痛是現代人相當常出現的問題，許多人出現胃痛時多會直接使用胃藥、止痛藥，但往往不見改善。大灣健全診所家醫科醫師王威傑表示，胃痛的原因繁多，若常有胃痛問題，應盡早就醫檢查以利改善，或者揪出背後真正的嚴重問題。

●胃痛常見5大原因，亂吃止痛藥也在其中！

王威傑醫師指出，胃痛原因主要可分成５大類，包括了發炎性、器質性、神經性、功能性、藥物性５種，成因不同，改善方式也會有所不同。

1.發炎性：

主要與病菌感染有關，如諾羅病毒、幽門桿菌等，後者有癌化可能。

2.器質性：

常見包含潰瘍、良性的息肉、癌症等，癌症包括了胃腺癌、淋巴癌、基質細胞瘤等，當中以胃癌的胃腺癌為最大宗。潰瘍主要與抽菸、喝酒、長期使用止痛藥有關，非類固醇類止痛藥，易造成胃酸分泌過多，黏膜保護力降低。其他原因也包括了生活習慣、刺激飲食、咖啡等。而腫瘤則和抽菸、喝酒、幽門桿菌、愛好醃漬物有關。

3.神經性：

主要多與疾病有關，當命令胃酸分泌或排空的迷走神經出現異常，也容易會引起胃痛，常見如糖尿病患者，高血糖使神經系統出現問題。除此之外巴金森氏症等神經退化性疾病也可能產生。

4.功能性：

最常見的因素包括了生活作息不正常、壓力過大、飲食不佳等，各種不良生活皆有可能引起功能性胃痛，包括近日新冠疫情所引起的新冠壓力症候群、股票崩盤等。

5.藥物性：

非類固醇的消炎止痛藥、抗凝血劑、阿斯匹林等，這些皆會讓胃黏膜保護降低，因此許多人胃痛時亂吃止痛藥反而可能讓胃痛情況加劇。而磷酸鹽類的骨鬆藥物、或抗生素、精神科藥物也有可能出現副作用，如有胃痛情況可多加觀察，並與醫師討論。

（圖／今健康提供）

●胃痛別亂吃止痛藥，４招有助改善！

王威傑醫師提醒，出現胃痛時多數民眾會以止痛藥或胃藥做改善，但兩者些並非最好的解決之道，止痛藥大多為非類固醇止痛藥，如前述所提到的，是藥物性胃痛的主因之一，胡亂服用不僅對改善胃痛沒有幫助，反而可能多增加新的胃痛原因或使原本情況加劇。

胃痛當下不適，可依照指示適當服用胃藥緩解，但主要為緩和症狀，並無法改善根本原因。

胃藥主要包括了３大類，包括了可直接與胃酸中和的制酸劑，效果較快，持續時間最短。以及組織胺阻斷劑，約半小時會出現效果，廣告中常見的知名品牌就是此類型藥物。

另外還有氫離子幫浦阻斷劑，此類型效果最強，時效也長，通常一天服用一顆，嚴重者一天服用兩顆。上述三者一般而言皆可安心使用。

不過氫離子幫浦阻斷劑會較強力地抑制胃酸，需藉由胃酸幫助消化吸收的營養容易受影響，如維生素B12，也就容易出現貧血。而長期使用1~2年者，可能骨鬆機率提升。並且可能影響其他藥物吸收或交互作用，多重用藥者要注意。

（圖／今健康提供）

●胃痛5大情況盡早就醫，合併症狀更要小心胃癌！

王威傑醫師建議，若出現胃痛，當下除了吃胃藥之外，也可觀察是否有前述原因出現在生活當中，盡早排除風險因子，並檢查找出原因為佳。

特別是若有出現６種症狀更應盡早就醫：包括了吃胃藥一個禮拜沒好、沒吃胃藥每日都會出現胃痛持續兩周、斷斷續續都會出現胃痛一個月、睡覺會痛醒等，這些都屬於不正常的現象。另外若有伴隨其他症狀更要特別留意，如不明原因體重降低、食慾不佳、右頸部淋巴結腫大、解黑便等，這些症狀可能與胃癌有關。

（圖／今健康提供）

●檢查醫生說沒事？醫：原因繁多可逐一排除。

許多民眾胃痛經過檢查，醫生會告知沒有沒什麼特別的問題，但明明就會胃痛，這難免讓人納悶。王威傑醫師表示，因為胃痛的成因非常多，需逐一地排除找出原因，而形成的原因也有可能當下並沒有出現，且當中也有可能和生活、壓力有關。因此建議民眾如檢查後沒有疾病在身，可稍加放心，但切記多觀察後續情況，並檢視生活飲食習慣、避免本文前述危險因子，若情況沒有好轉再就醫進一步檢查，找出背後真正的原因。