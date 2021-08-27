衛福部長陳時中表示願接受近期將來台的BNT疫苗，有中文「復必泰」標籤，主因是「防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要」。對此，港媒認為，高端近來傳出數起民眾施打完後猝死案例，加上總統蔡英文民調下滑，所以民進黨怕了，讓有中文標籤「復必泰」的BNT疫苗入台。

對於綠營突然髮夾彎、從先前不願接受復必泰名稱，到如今改變態度，港媒《中評網》26日表示，由於高端疫苗施打後傳出猝死案例，加上蔡英文在年輕族群支持度下滑，所以民進黨終於怕了，現在妥協了。該評論認為，如果沒有高端相關事件，相信民進黨也不會妥協，讓有中文標籤「復必泰」的BNT疫苗入台。

此外，針對前行政院長林全26日還原東洋去年爭取BNT破局內幕，表示當時政府只要150萬至200萬劑，對方聽聞數字「很傻眼」；林全卻認為，政府訂購的數字「合理」，反要求接洽同仁說服對方接受這個數字，可惜對方沒有接受。《中評網》評論則認為，台灣官方為了本土、進口疫苗要平衡，進口疫苗還不能買太多。

民進黨最終放行「復必泰」標籤疫苗，對照綠營先前態度，近來已引發諸多議論。資深媒體人趙少康26日就直言，陳時中為什麼突然又准許貼有中文「復必泰」標籤的BNT疫苗進台灣？不是良心發現，而是因為要救蔡英文雪崩下跌的民調，再加上打高端2天不幸傳出死了4個人，民進黨也慌了，不敢再擋。