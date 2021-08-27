今年上半年疫情延燒，民眾居家上網找房做功課已成常態，根據591實價登錄資料，上半年熱搜社區前三名都非在雙北市，冠軍為位於交易熱絡新竹竹北市的「國賓大悅」半年來就累積超過1.5萬次搜尋。

據數字科技旗下的591房屋交易網推出的「591實價登錄」資料，上半年民眾熱搜社區前三名社區，意外地都非位於交易量體大的雙北市，591房屋交易網新聞組長畢務潔表示，熱搜冠軍為「國賓大悅」位於竹北市縣三重劃區，該區段新建案有開出4字頭行情，此社區屋齡5年為超過7百多戶的大社區，坪數規劃完整，但成交僅落在2字頭，怪不得討論度高。

亞軍「成大城」則是位於台南北區，搜尋量也有近1.5萬次，熱度高，周邊近成大及當地知名貴族學校寶仁國小，人文氣息濃厚，且該社區同樣是近兩千戶社區，上半年也有近50件成交紀錄，可見深受當地購屋族喜愛。台中本次熱搜榜有「城市經典」及「總太明日」上榜，「城市經典」更奪下殿軍，因該社區多以低總價套房產品居多，儘管屋齡超過25年且社區管理較鬆散，但2百萬內就能入手，還是具有吸引力。

前十名中天龍國北市僅有萬華區的「台北晶麒」擠進前十名，上半年以來也累積了萬次以上的搜尋量，該社區位於龍山寺商圈，房型規劃1~4房均有，以周邊相近屋齡的中古社區來看，成交單價略高，可見當地買盤十分買單。第五名基隆「城上城」試周邊少見的屋齡10年的社區，總戶數近2千戶，目前在線委售刊登物件就超過百件，可見其成交熱度。