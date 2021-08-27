因投資者保持謹慎，靜待於本周將召開的美國聯邦儲備理事會(FED)會議，預料將會公佈全球最大經濟體的貨幣緊縮政策，全球股市震盪、油價下跌，以及美元走?，使得以美元計價的金屬價格更昂貴而失去吸引力，致倫敦(LME)周四銅價連續2個交易日下跌。

分析師表示，因目前供應尚可滿足需求，銅價在2021年後半年時間內應該會緩慢下跌，但之後長期態勢仍會上漲，由於全球能源轉型，從石化燃料轉向電氣化的過程預期將提升對銅的需求。

終場周四(8/26)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲435美元，報每公噸33,350美元；期鎳下跌398美元，報每公噸18,772美元；期鋅下跌24美元，報每公噸3,002美元；期鋁上漲2美元，報每公噸2,619.5美元；期銅下跌56.5美元，報每公噸9,299.5美元；期鉛下跌25.5美元，報每公噸2,292.5美元。(商品行情網)