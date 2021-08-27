行政院會後記者會26日公布「振興五倍券」規畫案，強調消費者不能硬性要求找零，商家如有小額兌換是給予尊重，店家表示以上做法樂見其成，給彼此方便。（羅永銘攝）

攤商對於五倍券面額看法。(取自中天新聞)

五倍券面額大「不可強制找零」 政院：店家願意也尊重

中央昨(26日)正式公布「振興五倍券」方案，一套10張，最小面額為200元，分別為200元5張、500元2張、1000元3張，將於9月下旬開放登記預約紙本及預定數位券綁定，10月上旬領取使用。其中最小面額讓許多小攤商大失所望，有攤商直言，「就給財團用而已啊，只能去大賣場買啊，我們怎麼賣得到那麼多錢，沒有用啊」。

政院將於9月下旬開放登記預約紙本五倍院及預定數位券綁定，10月上旬領取使用，使用期限至明年4月底，凡具備中華民國國籍，且在明年4月30日前出生者，都能免費領取五倍券。不過，外界批五倍券最小面額為200元，又不能找零，不利於小攤商、銅板美食等業者使用，國發會主委龔明鑫昨回應說，消費者不能硬性要求商家一定要找零，如果商家基於便利性，小額部分兌換，政院是尊重。

《中天新聞》昨訪問多家攤商，有攤商表示「我覺得發現金比較好」、「現金比較好，沒現金的話就面額越低越好啊」、「200元拿來，我找150，我現金找光光就沒錢了，我這小生意，200元面額太大張了。」

還有攤商指出，「500元以上的面額就賺不到了」，而胡椒餅攤商也說，「唉，都不便民，面額小一點對攤商來講是比較好處理啊。」