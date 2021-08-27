大陸女星趙薇因《還珠格格》的小燕子一角紅遍兩岸三地，昨(26日)深夜作品突然遭影音平台全數下架，就連微博超話都一夜消失，完全搜尋不到趙薇此人，據悉，趙薇已被列入「劣跡藝人名單」，還傳出她已經被請去喝茶，就有網友挖出她過去的7大罪狀，直指事態嚴重。

趙薇傳被旗下藝人張哲瀚在靖國神社拍照牽連，連帶她過去穿日本軍旗的照片遭挖出，才會鬧出封殺風波，然而有知情網友指出，趙薇過去做事就太沒頭腦，才會造成這般下場，網友列出7點罪狀，表示第一點就是她和阿里巴巴CEO馬雲關係緊密，和老公曾以空殼公司收購上市公司，導致被罰5年禁入證券市場，遭質疑和官商勾結。

趙薇接下來的動向成為焦點。(圖/翻攝自微博)

第二點，傳出趙薇持有新加坡國籍，卻還聲稱自己是愛國的中國人；第三點，她曾穿日本軍旗裝；第四點，趙薇曾遭爆料毆打孕婦；第五點，其集團成員和達賴喇嘛有親密接觸，被指是藏獨；第六點，她曾和希拉蕊合照，被認再在美國權勢驚人，有可能威脅到祖國；第七點，曾和「台獨藝人」共同演出。

趙薇的作品全遭下架，在微博掀起熱議。(圖/翻攝自微博)

該網友坦言，認為是這7點原因才讓趙薇的黑料連環爆，導致如今悽慘下場，形象受到嚴重打擊，而消息曝光後，「趙薇怎麼了」關鍵字立刻衝到微博熱搜第4名，「趙薇超話被封」也一度登上熱搜第7名，一夜之間成為熱門話題，更有網友表示這次事情真的鬧大了。