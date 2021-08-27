最近不斷在翻舊帳的「甜瓜」安森尼，這次把矛頭指向當年選中他的金塊！才說過自己跟前尼克總裁「禪師」菲爾傑克生之間宿怨無解的安森尼，最近提到2003年用探花籤選走自己的金塊時強調，「跟大家知道的不同，當年我從未想過離開金塊。」

生涯前7個多球季都在金塊度過的安森尼，直到2011年才被金塊突然交易到尼克，回顧當時心情，安森尼說：「之前我從未跟人說過這些，但我當時真的不想離開金塊，只是球隊的做法把我逼上了絕境。」代表他到現在都還記恨金塊。

「回想2009年我們打進西區冠軍賽，正常來說，金塊應該要打造一支常勝軍，圍繞原本陣容補強，」安森尼說，「沒想到事與願違，金塊當時先釋出了鄧泰瓊斯，要知道他在我們陣中扮演很重要的地位，接著我們沒辦法續約畢勒普斯。」

「然後我們把J.R.史密斯交易出去，肯楊馬丁的合約也到期了，當我們闖進西區冠軍賽後，金塊就開始進入重建，這是我沒辦法接受的，」安森尼表示，「所以我當時一點也不想離開，但金塊選擇進入重建，我就知道是時候該去其他地方打球了。」