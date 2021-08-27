多特蒙德隊長 羅伊斯 表示球隊需要表現更穩定（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[霍芬海姆@ 多特蒙德][08/28(六)02:30] [編號668]

多特蒙德2021/2022球季表現反覆，聯賽2戰1勝1負，德國超級盃又敗給拜仁慕尼黑。不過球隊本賽季連同超級盃等3場比賽大小[總分]全是大2.5，本場面對主攻的霍芬海姆，大小[總分]/大2.5可優先考慮。

德甲完成兩輪球賽後，18隊中只有兩隊進球有6球，正正是本場對壘的多特蒙德和霍芬海姆。事實上，多特蒙德聯賽主場對霍芬海姆，不論勝負已連續6場大小[總分]大2.5。多特蒙德隊長 馬可·羅伊斯 Marco Reus賽前也表示，球隊到目前為止表現並不穩定，或是時候改變戰術，但他相信隨著各名出戰歐洲國家盃的球員陸續復出，成績會改善。不過多特蒙德始終予人反覆的感覺，加上霍芬海姆也是主攻的球隊，寧選大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>668 霍芬海姆 @多特蒙德 大小[總分]/ 大2.5

拜仁球員仍在請適應 納格爾斯曼 的戰術中（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[柏林赫塔@ 拜仁慕尼黑][08/29(日)00:30] [編號681]

衛冕的拜仁慕尼黑周六遇上積分榜末球隊柏林赫塔，如無意外應可輕易勝出，不過由於球員仍適應新總教練 納格爾斯曼 的戰術和風格，不讓分拜仁慕尼黑比讓分更可靠。

拜仁慕尼黑在2021/2022球季表現暫未令人信服，除了在德國超級盃擊敗多特蒙德外，兩場聯賽只有1勝1和，上一場擊敗科隆也是先領先兩球的情況下被追和，之後再進一球才擊敗對手，可見球員確未適應 納格爾斯曼 的戰術。幸好射手 萊萬多夫斯基Robert Lewandowski仍是不停進球，連德國超級盃3場已入3球，本場面對榜末的柏林赫塔，這位波蘭前鋒應可繼續進球。

柏林赫塔兩場聯賽全敗，是德甲唯一仍沒有分數的球隊。受財政問題困難，柏林赫塔剛剛還將替巴西贏得東京奧運足球金牌的中鋒 庫尼亞 Matheus Cunha 售予西甲的馬德里競技，缺少了這位上季德甲進7球的前鋒，柏林赫塔要擊敗拜仁慕尼黑實談何容易，但拜仁慕尼黑本賽季讓分的表現實不理想，簡單選擇不讓分拜仁慕尼黑勝。

推薦︰ <足球>681柏林赫塔@ 拜仁慕尼黑 不讓分/拜仁慕尼黑