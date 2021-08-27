熱愛生命基金會與敏秀烘焙坊，公益合作推出「Chica中秋公益禮盒」力挺弱勢家庭孩子脫貧自立。（馮惠宜攝）

中秋節前夕，熱愛生命基金會攜手敏秀烘焙坊，公益合作推出「Chica中秋公益禮盒」力挺弱勢家庭孩子脫貧自立。熱愛生命文教基金會理事長方嘉綺表示，受疫情影響，募款短缺七成，一向致力於用教育翻轉弱勢兒童生命的基金會，期盼藉此平台，讓企業在佳節購買禮盒捐贈給弱勢家庭，也挹注基金會動能。

熱愛生命文教基金會成立22年，致力用教育協助弱勢兒童勇敢追夢，除透過實際課後輔導照顧30多名台中地區的孩童，也透過線上遠距教學輔導全國800多名弱勢孩童；過去募款來源主要是方嘉綺帶著基金會成員到企業進行講座募款，受疫情影響全部停擺，估計三個月下來至少短少七成。

值中秋將屆，熱愛生命文教基金會攜手長期贊助基金會課後輔導點心的敏秀烘焙坊設計出「Chica中秋公益禮盒」，由敏秀烘焙坊贊助得獎的金牌太陽餅、搭配熱愛生命Chica Cafe公益咖啡店的茶包與咖啡，組成「一起喝好茶」、「雙併好享受」與「原來是好咖」三種禮盒，盼企業團體及民眾踴躍訂購，傳遞一份暖暖心意並支持基金會凡星之家的孩子。

敏秀烘焙坊由賴毓寶、廖敏秀夫妻一起創立，已有35年的歷史。老闆賴毓寶從17歲就開始學習製餅技術，嚴選原物料，不添加防腐劑，該店製作的金牌太陽餅，更是榮獲台中太陽餅創意競賽金牌獎。敏秀烘焙坊長期捐助社福單位公益麵包、點心，今年有感疫情影響，也決定贊助熱愛生命文教基金會金牌太陽餅，一起投身做公益。

而公益禮盒中不只有太陽餅，其中的茶包與咖啡，更是由熱愛生命基金會裡「凡星之家」孩子的作品，孩子們在職能訓練課中完成的美術作品，化身為啡啡包裝，繽紛、充滿活力且豐富的創作化為成品，也展現基金會與孩子們努力「踏實築夢、實現希望」。

熱愛生命文教基金會也帶著五名基金會長期關懷的孩子到敏秀烘焙坊進行烘焙體驗，高三的小文（化名）這段時間為協助基金會募款，更是化身直播主在基金會臉書上直播義賣，她表示，每種體驗都很特別，一小時的直播雖然只成交4項商品，從緊張到滿滿成就感，學習烘焙也一樣，看到麵糰變成太陽餅，也看生命有無限的可能。