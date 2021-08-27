最近除了世界球王梅西(Lionel Messi)加盟巴黎聖日耳曼，足壇球星的轉隊消息也鬧得沸沸揚揚，其中包含球星肯恩(Harry Kane)、姆巴佩(Kylian Mbappe)、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)等超大牌球星，而在台灣時間8月27日凌晨傳出姆巴佩有很大機率轉投皇馬，但更大條消息還在後面。

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26 2021

據外媒報導C羅已與尤文圖斯產生裂痕，表態不會再為球隊出賽，名記者迪馬濟奧(Giovanni Di Marzio)更爆料他即將離開球隊，而轉投的新東家就是最近謠傳的英超曼城。此消息一出震撼足球圈，風波甚至比姆巴佩還大，若C羅轉隊，那新賽季和梅西都會穿上新戰袍亮相。

目前距球員轉隊期限還剩五天，據義大利方面消息，C羅經紀人已和尤文進行會面，尤文堅持要收到2500萬歐元轉會費才願意放人，雖然曼城剛開始提出用交易的方式，但為了得到C羅他們現在願意滿足尤文要求！

名記羅馬諾(Fabrizio Romano)更爆料說：「曼城正運作這筆轉會，C羅已決定要離開尤文，他要求俱樂部將他出售，據悉尤文方面正在緊急尋找C羅替代者。」更有媒體爆料C羅已清空在尤文的更衣櫃，明天就將與隊友告別，種種跡象都證明他幾乎要離隊。

而說到曼城要成功拿下C羅也並非不可能，因為此前他們才正積極爭取熱刺英格蘭球星肯恩，但之後肯恩親自發文證實他將確定留在熱刺，也讓曼城的希望破滅，不過接著馬上傳出他們向尤文報價求購C羅的消息，表達他們想壯大球隊的決心。