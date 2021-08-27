大陸浙江省寧波市警方日前接獲一名女子報案，稱在旅館內遭到性侵，緊急前往現場後，女子卻吞吞吐吐不說實情，警方偵訊後，女子才坦承是謊報，且虛構遭性侵的事實，現已遭到警方拘留。

據《看看新聞》報導，寧波警方於本月1日接獲報案，一名女子緊張地向警方說，「這裡有人強姦」、「有人強姦我」，警方獲報後旋即趕赴女子所在的旅館處理。

警方到現場後，發現旅館房內有1男1女，現場也無打鬥的痕跡，但警方向該報案女子詢問問題，女子僅坐在床沿不發一語，並以雙手摀住臉部，面對警方的提問都答非所問；男子則指稱，無發生性侵事件，兩人是因為金錢問題才來到旅館協商，過程中起了口角糾紛，女子才報案謊稱遭性侵。

警方將2人帶回訊問，女子才坦承自己謊報案情，虛構自己遭到性侵，全是烏龍一場，警訊後依法將其行政拘留，待後續追究法律責任。

據了解，大陸《治安管理處罰法》規定，若有擾亂單位秩序、謊報警情、擾亂公共秩序等行為，最高需面臨拘留10天以下與罰金等處罰，此外，若因惡意報警而導致嚴重的危害結果發生亦構成犯罪，將被追究刑事責任。