高端疫苗8月23日開打，累計4人打完疫苗後死亡，引起各界關注。台大前感染科醫師林氏璧指出，如果拿過去AZ和莫德納同年齡層接種者的背景值來比，高端打35萬人應該會通報2至8例死亡，但與疫苗是否相關仍要釐清。他並表示，高端就是很新、沒有很多資料，如今爆出4例接種後死亡的案例，應好好討論要怎麼進行下一步。

林氏璧在談話節目《有話好說》上表示，高端打了35萬，如果拿過去莫德納與AZ的背景值比較，以相同年齡層來看，大概會通報2至8例的死亡。因果關係是另外一回事，當然還要考量到其他的時間因素，因為如今才打完4天而已，可以來探討是否比背景值高。

林氏璧指出，指揮中心拿同年齡層的自然死亡數據當背景值來作比較，他認為不能這樣比較，因為有些是非自然死亡，有些是病死，但這些人都是好好的去打疫苗，都是原本具有活動力的人，應該要拿猝死的資料來比才合適。

林氏璧接著說，新冠肺炎疫苗開打以來，發生過許多打疫苗後死亡的案例，雖然與疫苗不一定有關，但指揮中心並沒有很細節的向大家澄清，這些人打疫苗後到底為什麼死亡。特別是在打AZ那陣子，對社會造成緩打的風潮，但都沒有很好的說明，但因AZ已在多國廣為施打，所以能很有底氣的告訴大家，為何只有台灣看到這麼多死亡。

林氏璧表示，問題是高端沒有很多的資料，它終究是一個新的分子，是否會有意外的東西出現，也沒有國外資料可以參考。因此這幾天許多專家也對此發表意見，較保守的專家認為應暫停施打，先釐清這4人死亡的原因；也有專家覺得若沒超過背景值，就可以繼續看下去，如果死因沒有集中在某個樣子，就還能在觀察，但他認為這些都應該坐下來好好討論一下。