中央昨公布振興五倍券最小面額200元，新北市長侯友宜昨宣布將同步推出「五倍券換1萬 新北加倍券」加碼方案，更有最小面額50元，不少商家叫好，但也有市民在侯臉書留言認為，應普發現金，且加倍券限額31萬份，「根本是抽抽樂」，對此，新北市經發局長何怡明表示，加倍券聚焦在新北，更能發揮乘數效果。

侯友宜昨宣布新北加倍券有500換1000元、1000元換2000元與5000元換1萬元3種，數量分別為20萬份、10萬份與1萬份，民眾可依需求兌換，他強調，新北加倍券最低面額50元，希望方便民眾到市場買菜、買小吃，補足振興券不找零的問題，這是「加倍送、加好用、加便利」。

侯友宜的臉書官網昨也貼出此加碼方案，但有不少網友留言反應，新北有400多萬人口，但加倍券限額31萬份，想要抽中加倍券還得看運氣，變成抽抽樂，還不如跟其他縣市一樣直接加發現金。

何怡明解釋，普發的動作中央已經做了，地方要做的是如何把既有效應最大化，新北加倍券推出50元面額，方便民眾使用，另就促進新北地方經濟來說 ，加倍券能聚焦在新北，且加倍券能結盟新北的市場攤商、百貨公司、小型商家，提供消費者優惠，才能重新把經濟體模式建立出來，一定會有比本來更好的乘數效果。