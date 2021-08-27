指揮中心指揮25日表示，上海復星代理之BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，即使外包裝印有復星醫藥、復必泰等字樣，因「防疫是唯一考量」，仍願接受。對此，國民黨立委李德維痛批，這都是些「昨是今非的連篇鬼話」，民進黨會開始護航復必泰疫苗，原因就是國產疫苗爭議太多，再繼續擋國際疫苗，民眾的怒火會翻掉民進黨的政權。

李德維26日在臉書發文指出，將到貨這批BNT疫苗，瓶身與包裝上，據傳印製了簡體中文的「復必泰」，與「復星醫藥」等，是民進黨政府過去最看不順眼，覺得「被矮化」、「被一中」、「在舔共」的字樣；然如今指揮中心來了個漂亮的「髮夾彎」，說「防疫是唯一考量」、「只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性」，可謂昨是今非的連篇鬼話。

李德維認為，民進黨會開始護航復必泰疫苗，原因很簡單，就是國產疫苗保護力未知且爭議太多，若再被外界質疑，政府是為了「扶」國產疫苗而擋BNT，民眾的怒火會翻掉民進黨的政權。故BNT可以進口了，就算它瓶身上印的是簡體中文「復必泰」，指揮中心也只能唾面自乾、自圓其說。

對此，李德維直言，若早在去年11月，台灣就採購東洋生技代理的3000萬劑BNT疫苗，也許就能救下800多條染疫死亡的人命中的其中幾條，以及難以計數的經濟損失。