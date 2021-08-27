1.耀登(3138)：攜手中華電在台成立亞洲首座OTIC實驗室，多方續強，走高逾3%敲門230元。
2.耿鼎(1524)：今日召開法說會，股價先行走高，大漲逾3%。
3.潤泰全(2915)：外資、自營商進場，今早再戰百元大關穩住。
4.基泰(2538)：外資頻買超，早盤大漲4%。
5.國巨(2327)：今年毛利率估穩40%，EPS拚賺5股本，買盤進場底部墊高，克服5日及10日線。
6.健策(3653)：新平台+新客戶挹注營運升溫，300元關卡有守，強勢走高2%。
7.勤凱(4760)：新產能投入營運加溫H2業績，台股糾結萬七，股價走高1%相對強勢。
8.欣銓(3264)：決配息2元，營運樂觀到明年，早盤上漲逾7.5%。
9.IET-KY(4971)：訂單旺到年底，H2營運估優於H1，股價上攻逾5%。
10.力特(3051)：不畏列入注意交易資訊標準，前七月每股盈餘2.34元，晨盤衝漲近8%。
11.點序(6485)：7月賺贏去年全年，早盤走揚漲近2%。
12.國碩(2406)：電動車、半導體缺貨題材，外資轉買超力挺，晨盤力漲逾6%。
13.聯合再生(3576)：太陽能電池族群利多上攻，早盤爆量強漲逾4%。
14.台聚(1304)：不畏油價下跌，衝刺高值CBC塑料，搶攻UVC消毒應用，股價上彈逾2%。
15.中鋼構(2013)：7月每股盈餘0.17元，鋼構需求加上離岸風電推升營運，晨盤續漲4.5%。
16.辛耘(3583)：台積電將漲價，概念股有靠山，早盤漲近5%。
17.光罩(2338)：受惠台積電喊漲，且Q3業內外利多，股價上漲逾3.5%。
18.虹堡(5258)：外資連2日買超，今早吸引買盤跟進，股價跳空漲停。
19.金雨(4503)：拿下電池交換站訂單，推升今年營運，早盤攻頂。
20.藥華藥(6446)：多款藥品進度報喜，早盤漲逾5%，站回百元關。
21.華南金(2880)：H1獲利年增5倍之多，外資連3日買超，早盤帶量上攻，創波段新高。
22.立萬利(3054)：持續買回庫藏股，早盤拉出第2根漲停。
23.中租-KY(5871)：台灣、東協及大陸應收帳款成長，早盤開低走高、漲逾2%。
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