美國副總統賀錦麗週三（25日）訪問越南期間，批評中國在南海方面霸凌和過度的海洋主張。對此，中國駐越南大使館週四（26日）回應指，美國才是南海軍事化的推手及脅迫霸凌的真正黑手。

賀錦麗從上周日（22日）開始她擔任美國副總統以來對亞洲的首次訪問。她訪問的第一站是新加坡，越南是第二站，也是最後一站。賀錦麗將在今天（27日）返回美國。賀錦麗途中計劃在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地停留，看望駐紮在那裡的美國軍人。

新加坡和越南被認為是美國在亞洲遏制中國的兩個關鍵夥伴。賀錦麗在訪問這兩個國家期間特別強調應對中國威脅的重要性。賀錦麗在週一訪問新加坡時指責中國「繼續在南中國海地區脅迫、威脅他國，聲稱對南中國海大部分海域擁有主權。」

賀錦麗在河內與越南國家主席阮春福會談前表示，「我們需要想辦法提高對北京的壓力，要求它遵守聯合國海洋法公約，挑戰其欺凌行為和過分的海權主張。」

中國駐越南大使館聲明指，賀錦麗此行目的是要挑戰中國、向中國施壓，並刻意製造中國南海脅迫論，以及歪曲抹黑中國立場主張。聲明表明，中方對此堅決反對，又重申中國政府在南海問題上的立場和主張是一貫和明確，無意對南海提出新的聲索，但也決不會放棄固有和合法權利。

聲明還提到，賀錦麗鼓動地區國家追隨美國向中國施壓，惡意挑撥中國與周邊國家的關係，認為美方是想喚醒世人對美國在46年前倉皇撤離越南、傷害480萬越南人的「西貢時刻」記憶。

聲明強調，地區國家不會跟著美國的指揮棒跑，更不會跳上美國的反華戰車，中方有信心與其他國家通過對話處理及管控分歧，共同維護南海和平穩定。