林男吃到一半突然走到櫃檯，店員以為他要拿衛生紙，沒想到他卻突然抽出一把美工刀，嘴巴大喊「搶劫！錢拿出來」(翻攝照片／戴上容新北傳真)

新莊警分局獲報後成立專案小組，4小時內在派出所旁緝獲搶匪，訊後依加重強盜罪、傷害送辦。(翻攝照片／戴上容新北傳真)

新莊警分局獲報後成立專案小組，4小時內在派出所旁緝獲搶匪，訊後依加重強盜罪、傷害送辦。(翻攝照片／戴上容新北傳真)

有吸毒前科的49歲林男，今（27）天到新莊區中原東路的連鎖超商內，佯裝吃泡麵暗中觀察店員，趁機拿美工刀伺機行搶，遭到英勇店員反抗，雙方從店內打到店外，搶匪得手禮券等物品後逃逸，新莊警分局獲報後成立專案小組，4小時內在派出所旁緝獲搶匪，訊後依加重強盜罪、傷害送辦。

據了解，有毒品前科的林男，日前在工地擔任警衛遭虎頭蜂螫傷，跑去醫院住院，這次又因為染毒，因而大膽搶劫超商。今天凌晨3點多左右，林男拿著一袋物品進到店內，買了一碗泡麵跟蘋果西打坐在店內享用，一邊吃泡麵一邊盯著店員看，楊姓店員覺得奇怪。

林男吃到一半突然走到櫃檯，店員以為他要拿衛生紙，沒想到他卻突然抽出一把美工刀，嘴巴大喊「搶劫！錢拿出來」，更甚至囂張說「你報警啊！」；35歲楊姓店員原本要把收銀台下方的警棍拿出來反抗，但因距離太近，被搶匪用美工刀刺傷右胸部，當場血流如注。

雙方隨後進行強烈扭打，從店內打到店外，還打到隔壁大樓警衛門口，最後搶匪林男丟下美工刀逃逸，楊姓店員跑進大樓向保全求救，搶匪林男竟又二度跑進超商內，想要打開收銀機，弄了半天無法得逞，於是將櫃檯下方抽屜的悠遊卡、一卡通、ETC卡片及禮券等通通拿走，超商店員事後估計價值約3000元。

新莊警分局員警獲報後，立刻趕到現場，根據店內監視器，立刻就鎖定犯案的搶匪就是轄內林姓毒蟲，警方沿途調閱監視器，鎖定他犯案後搭乘計程車到三重找朋友，大批員警按圖索驥追蹤到三重，沒想到搶匪又搭車返回新莊。

新莊分局頭前派出所二名員警邱星豪、薛昱德當時正在派出所旁附近超商找尋搶匪蹤影，沒想到，迎面而來的就是林姓搶匪，於是上前將他逮捕，落網地點距離派出所不到200公尺，警方訊後則依加重強盜罪、傷害送辦。

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