37歲《天天向上》大陸主持人錢楓最近捲入性侵疑雲，他遭化名「小藝」的網友爆料2年前因節目認識後，某次聚餐後女方疑似被下藥性侵得逞，當時她報了案，但因證據不足沒被立案，近期她求問從事法律的朋友，在對方鼓勵下再次報案。昨(26日)《新京報》報導，小藝的兩名律師到虹橋路派出所提交相關證據，盼能翻盤成功，而小藝本人倒是沒現身。

小藝日前發長文不滿錢楓近日簽下有關於藝德的聯合承諾，自曝2年前參加節目後被錢楓主動加好友認識，之後兩人跟幾個男方的朋友相約吃飯，當晚小藝便覺得不適，吃過晚飯後頭暈、意識模糊，第二天醒來發現在陌生的床上，一旁還有全身赤裸的錢楓。

小藝昨委託律師繳交證據。（圖／翻攝自新京報微博）

為此，小藝曾到上海市長寧區公安分局報警，警方介入調查後，宣布不存在性侵犯罪事實，因此不予立案，兩年過去，小藝自稱天天活在地獄中，曾因憂鬱症輕生自殘，今年初在朋友介紹下諮詢了一位從事法律方面工作的友人，對方看完小藝手上的證據後，認為這的確是性侵罪無誤，呼籲她可以再次出面報案，而昨《新京報》報導，小藝昨透過兩位代理律師上警局繳交補充證據後便離開，整起事件有望重啟調查，真相則待法律判定說明。

疑似小藝前男友現身反爆料小藝離婚有過一個小孩。（圖／翻攝自深度觀察微博）

而隨著錢楓捲入性侵案的風波越滾越大，女主角小藝的身分先前也被翻出，她疑從事遊戲直播主，2019年初上過《天天向上》，與她透露認識錢楓的時間點雷同，而小藝身材姣好，外型火辣，先前常在IG曬出扯衣露乳的性感影片，另有林男跳出，指自己是小藝的前男友，女方有小孩、離過婚，自曝兩人交往之初也是女方主動，後來因錢翻臉鬧上法院，林男批小藝套路多，還曾被包養，「你相信我，錢楓和她喝酒，她肯定勾搭錢楓了，給他一種可以上的錯覺，所以錢楓才上的」。

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