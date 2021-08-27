【旅遊經 編輯部報導】

高知縣東西面積幅員遼闊，擁有高達 84% 全日本佔地最廣面積的森林、無數條清流以及浩瀚太平洋風光，景色各不相同。高知縣各風景區各有不同特色豪華露營設施。有致力讓遊客感受與親人共度美好時光的幸福和滿足感的「NEST GLAMPING PLACE “nokka”」、感受地球心跳的豪華露營場「MUROTO base 55」、能仰望四萬十閃爍星空的「SkyHillGlamping 四萬十星空」、眺望四萬十川及太平洋遼闊風景的「山みず木」。一次享受有大自然創造的驚奇，與獨立私人空間。

「NEST GLAMPING PLACE “nokka”」以期盼能成為遊客再次回訪高知縣旅行為概念設計。

位在高知縣黑潮町入野海岸旁的「NEST GLAMPING PLACE “nokka”」在 2021 年 7 月開始營運，是高知縣全新的豪華露營設施 ，建置在草原上的2座露營拖車內部有客廳、廚房、臥室、淋浴間、衛生間，可在獨立的舒適空間與親人共度美好時光與幸福和滿足感，或是在室內感受大自然，眺望廣闊太平洋，並欣賞綿長沙灘上會出現宛若天空之鏡的美麗倒影。入野海岸亦為高知縣獨有「沙灘美術館」所在地，每年5月黃金週（2021年改為10/30~11/3）舉辦「 T 恤藝術展」，數千件T恤飄逸在沙灘上的奇觀，吸引旅客爭相造訪。黑潮町亦可體驗賞鯨、製作天日鹽等活動。

露營拖車內部有客廳、廚房、臥室等設備齊全

入野海岸綿長沙灘上會出現宛若天空之鏡的美麗倒影

【NEST GLAMPING PLACE “nokka”】

地址：高知県幡多郡黒潮町入野184交通：土佐黑潮鐵道「土佐入野站」徒步9分

※.MUROTO base 55

「MUROTO base 55」使用 IKEA 家具裝飾的貨櫃屋設計，貼心設施療癒旅人的旅行時光。

高知縣東部的室戶市全區為「室戶UNESCO世界地質公園」，2020 年 2 月開始營運的豪華露營設施「MUROTO base 55

在這片遠離塵囂的土地上，賦予旅人用五感體驗地球的脈動與聲音、壯觀夜空。主打北歐家具品牌 IKEA 設計貨櫃屋，入住一晚能品嚐不用自備食材、器具的空手 BBQ、在地特色料理，並品嚐到高知東部特產「金目鯛料理」及夢幻和牛「土佐褐毛牛」！更貼心的提供單人床位讓獨遊者亦能享受豪華露營設施，準備的房內備品也相當周全。

「MUROTO base 55」提供空手 BBQ、可品嚐高知東部特產「金目鯛料理」及夢幻和牛「土佐褐毛牛」等在地特色料理

【MUROTO base 55】

地址：高知県室戸市室津2836-2交通：高知東部交通巴士安藝-GeoPark線「耳崎」徒步10分

※.SkyHillGlamping 四萬十星空

「SkyHillGlamping 四萬十星空」境內有4座豪華北歐風大型奢華帳篷

「SkyHillGlamping 四萬十星空」設有豪華北歐風大型奢華帳篷、露營車、汽車營等多種形式，供露營初學者至高手選擇 。空手BBQ 提供多樣四萬十產食材「仁井田米、四萬十豬肉、四萬十雞、國產和牛里肌肉」，輕鬆享受純淨天然的在地農特產。而露營場旁的「SkyHill 高爾夫俱樂部」則是融入四萬十自然間，起伏明顯富有挑戰性的 18 洞。距離 JR 窪川站 10 分車程，可搭配 JR 四國觀光列車「志國土佐新時代序章」安排行程 。

「SkyHillGlamping 四萬十星空」境內有2臺露營車

【SkyHillGlamping 四萬十星空】

地址：高知県高岡郡四萬十町八千數310交通：JR窪川站開車10分

※.

山みず木

「山みず木」位在四萬十川太平洋河口，放眼望去景色遼闊

「山みず木」位在四萬十川太平洋河口西岸，可欣賞日出和日落，夜晚有四萬十川捕魚漁船燈火亮起，冬季早晨在川面則會出現自然絕景「不倒翁日出」。境內的源泉掛流溫泉「絕景秘湯」可同時眺望四萬十川及太平洋遼闊風景。 露營設施有木屋、豪華帳篷、露營地，木屋，還能按照喜好選擇海景、森林不同視野的房間，另外也設有咖啡廳、畫廊、多功能廳、農場。農場種植無施加農藥的蔬菜，是因為主人希望經營一處對環境無負擔的實驗農場，並計劃在未來發展農業體驗項目。由於地點鄰近四萬十川，因此也非常推薦獨木舟、立槳等水上活動。

「山みず木」位在川畔的營帳景色怡人

【山みず木】

地址：高知県四萬十市名鹿432-10交通：土佐黑潮鐵道中村站開車20分

疫情時代翻轉了全球經濟，勢必牽動疫情時代的旅遊型態，有越來越多人願意走出戶外，減少移動路程，在定點深度體驗，也有更多時間與親友相聚，或是沈浸在獨處時光。豪華露營能讓旅人卸下裝備，輕鬆出門，但是親近自然的體驗一點都不打折。疫情後歡迎來到高知縣放空享受大自然中的豪華露營體驗。

相關高知縣資訊，可至VISIT KOCHI JAPAN（https://visitkochijapan.com/zh_TW）查詢！