《ESPN》資深女記者蕾蒙娜27日爆出湖人很有機會找回去年幫忙奪冠的隆多之後，接著馬上又爆料湖人在內線看上的最新補強目標，竟是跟籃網漸行漸遠的「小喬丹」狄安卓喬丹，只要狄安卓喬丹跟籃網完成買斷動作，湖人很可能把他找回洛杉磯打球。

其實蕾蒙娜的這個爆料並非空穴來風，因為狄安卓喬丹雖在2019年跟籃網完成4年接近4000萬美元續約，目前還有兩年合約在身，問題是他在上季早已跌出籃網正常輪替之中，場均7.5分、7.5籃板及1.1火鍋，也證明他的表現下滑了。

所以《The Athletic》記者希佛26日搶先爆料，狄安卓喬丹待在籃網的生涯已經進入倒數，儘管擁有跟厄文、杜蘭特兩大球星的良好關係，仍然無法阻擋籃網打算在新球季開打前把狄安卓喬丹買斷釋出的決心，接著就看雙方能否和平分手。

問題是假如湖人真的打算簽下將跟籃網買斷合約的狄安卓喬丹，別忘記他在上個月也剛滿33歲，等同湖人又在繼續收集「老將」加盟，湖人陣容太過老化的現實更趨嚴重，看來湖人與詹姆斯就是打算再拚1個球季，假如失敗了，最多就是再次重組罷了。