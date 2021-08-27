趙薇26日晚間遭大陸影音平台全面除名，陸媒直指是「娛樂圈大地震」，相關消息回顧趙薇其人其事，總結認為，同時橫跨金融圈、娛樂圈的趙薇，可能會掀起前所未有的大風暴。「大明星」趙薇這一生，彷佛見證了娛樂圈的《紅樓夢》：「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨。」

大陸「販財局」等媒體消息，因為趙薇，整個娛樂圈大地震，很多人發現，趙薇被多部主演電視劇除名，從演員列表消失了。《還珠格格》、《畫皮》、《一個女人的史詩》、《虎爸虎媽》、《京華煙雲》、《情深深雨濛濛》都不見了，繼平台下架作品後，「趙薇超話」也關閉了。

直接在大陸「豆瓣」搜索「趙薇」也提示：「由於相關法律法規和政策，部分結果未予顯示。可見事件的嚴重程度。」優酷愛奇藝裡搜「趙薇」，出來的也是：「根據相關法律法規和政策，結果未予顯示」。

消息指出，這不就是跟吳亦凡一樣，悄無聲息的消失。並列舉趙薇爭議性太大「事蹟」。

──日本軍旗事件：

2001年12月3日，趙薇身穿日本軍旗為《時裝》雜誌拍攝的封面曝光，距離日本首相小泉純一郎參拜靖國神社才僅僅過去4個月，當時可謂群情激奮，來自山西的旅日青年馮錦華，還用紅漆在靖國神社噴寫了日語「該死」，當場被日本拘捕。

隨後趙薇為軍旗事件道歉，12月28日，她去湖南參加演唱會，正在長沙打工的付聖華，爺爺奶奶都慘死在日寇手中，他認為趙薇的道歉不夠誠意，所以前往現場朝趙薇身上潑糞。

──化身女巴菲特，割股民韭菜

2011年，趙薇入股剛上市的唐德，150倍的回報率，讓她初嘗經商甜頭，正式開啟趙薇帶來的關於「很多個零」的瘋狂故事。

2014年，趙薇黃有龍夫婦斥資31億港元買入阿里影業19.3億股，股權占比達9.81％，成為阿里影業的第二大股東。2015年4月，阿里影業股價大漲，趙薇黃有龍夫婦一下子賺了24億（人民幣，下同）。

2016年，趙薇用6000萬的自有資金，以51倍的槓桿撬動30億來收購萬家文化30％的股權。

消息稱，這種「空手套白狼」、不遵循市場規則的做法最終使得趙薇夫婦被罰5年都不能進入證券市場。馬雲當即澄清和趙薇的關係，並表示他們見面的次數總共不超過十次。

2019年，代表提醒監管層，管管割韭菜的趙薇們

──電影請「台獨」被罵肆意妄

她曾邀請被大陸點名參加過台獨相關活動的戴立忍、為辱華照片點讚的日本人女演員水原希子參演她執導的電影《沒有別的愛》。導致廣大網友群起攻之，後者更是連《中國國防報》也點名批評了她。

──張哲瀚事件

張哲瀚出事後，趙薇方說她已經跟張哲瀚解約，但似乎為時已晚。