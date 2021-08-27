美國Fed官員相繼釋出鷹派言論、阿富汗首都機場爆炸造成美軍傷亡，使得恐慌指數VIX飆漲逾12%，美股四大指數全數黑，影響台股今開跌5.86點，報17061.10點，且跌幅一度擴大，指數回測17004半年線位置、陷入萬七保衛戰，惟開盤不到10分鐘，指數即掀起一波急拉，指數最高達17151點，台股、櫃買指數均站回到月線位置，強勢族群有被動元件、矽晶圓、PCB、太陽能等。

台積電(2330)震盪小漲、漲幅約0.5%，聯電(2303)小跌震盪，大立光(3008)開低震盪，股價最低觸2625元，股王矽力-KY(6415)開高走高、一度大漲逾3.5%。面板股今帶量上揚，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)等全數彈升。

鋼鐵股有美國基礎建設題材支撐，繼昨日全面噴出大漲後，今普遍漲多拉回，僅剩下個股表現，中鋼構(2013)上漲逾6%。

美國衝刺太陽能，帶動台概念股進補，碩和(3691)觸及漲停，茂迪(6244)大漲約4.5%，國碩(3691)、太極(4934)、元晶(6443)漲幅均逾3.5%，聯合再生(3576)亦上漲逾2.5%，族群反彈步伐整齊。

當沖警示新制上路，貨櫃三雄今行情觀望，連袂回檔下跌，長榮(2603)下跌1.75%，陽明(2609)、萬海(2615)跌幅落在2%上下。中航(2612)因認列陽明業外虧損，導致7月虧損1.44億元，今重挫逾5%，新興(2605)、裕民(2606)、台航(2617)、四維航(5608)等也均下挫逾2%。

台股連4日反彈後遇月線反壓，加上當沖警示新制上路，使得台股成交量仍未明顯放大，顯示市場追價仍有疑慮，聯準會縮表態勢已定，全球央行年會上，聯準會主席預期將發表縮表相關談話，需留意下方風險。

分析師認為，考量台股中期技術線型已轉為空頭排列，月線及季線持續下彎，且目前指數反彈已來到月線壓力區17100點附近，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，而月底MSCI季度調整調降台灣權重，昨日外資再度轉為賣超，指數短線漲幅空間有限，建議保守應對。