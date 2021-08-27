台積電(2330)全面調漲代工價格的利多延續，台積電ADR周四漲0.91%。外資及投信連續三天買超台積電，其中，外資連三天共買超台積電達15002張，投信連13天共買超台積電8886張。台積電在外資本周二開始回心轉意轉為買超帶動，股價連續第四天向上；今早開高震盪走揚，盤中達599元，雖然未突破周四高點603元，但台積電股價走穩帶領台股持續盤堅。

台積電傳出全面調漲代工價格，台積電ADR本周向上；台積電周四早盤最高603元，一舉突破月季線關卡，並帶動台股周四早盤一度大漲逾百點，上攻月線17100點之上。今早隨著台積電穩揚，股價仍站穩月季線，亦率領台股續攻月線關卡之上。

IC設計廠商證實，台積電25日通知即日起調漲報價，是今年來首度全面漲價。業者指出，包含7奈米及5奈米的先進製程漲價約7%至9%，其餘成熟製程代工價格漲幅約20%。

台積電漲價，顯示供不應求的狀況，市場預期，晶圓代工價格一路看漲到2022年，將提升台積電明年營運動能，外資圈紛紛喊進或調升目標價；其中，外資研究機構Aletheia資本表示，台積電對客戶原本即具有訂價能力，本次是因應市場需求做合理漲價，預計漲價效益最快今年第四季顯現，並看好台積電明後年獲利逐年成長，預估台積電2023年每股盈餘(EPS)33元，將較今年大增五成，對台積電重申「買進」評等，目標價1,000元，為目前唯一將台積電目標價喊上千元的外資。