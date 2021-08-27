台中市長盧秀燕在市議會總質詢時說，「柔道男神」楊勇緯向她表示，為拚4年後的巴黎奧運金牌，這4年不交女朋友，「楊太太們與粉絲可以安心了！」（盧金足攝）

台中市議員黃仁總質詢時表示，優秀頂尖的原住民運動員將成為各縣市全力爭奪的對象，台中市府應提出全新的作法，吸引具有潛力的優秀原住民運動員入籍台中市。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕27日在市議會總質詢時說，「柔道男神」楊勇緯於東京奧運柔道男子組60公斤級一舉摘下銀牌後，向她表示，為拚4年後的巴黎奧運金牌，這4年不交女朋友，要全心全力專注訓練，喜歡楊勇緯的「楊太太們與粉絲可以安心了！」

台中市議會總質詢首日，原住民市議員黃仁在質詢時表示，在這一年雖然天災疫病橫行，但原住民族群展現蓬勃生命力，台中市培養的原住民運動選手，在各項體育賽事的競技場有傑出亮眼的表現。

黃仁強調，尤其是柔道選手楊勇緯，在東京奧運為台中市勇奪一面銀牌，成為台中市最亮眼的一張名片，盧秀燕也將得牌獎勵金從9萬提高到200萬，實際性的鼓勵支持。

他看好原住民運動員是以後台灣進軍國際體壇的主力軍，優秀頂尖的原住民運動員，也將成為各縣市全力爭奪的對象，台中市應提出全新的作法，吸引具有潛力的優秀原住民運動員入籍台中市，否則憂心連原本落籍台中的原住民都可能被挖角。

楊勇緯年紀還輕，奪得東京奧運銀牌之後，現在目標2024巴黎奧運金牌，台中市全力支持相挺協助，要規畫長期有效的制度，讓具有潛力、優秀的原民選手得以在台中市生根發展，在體育場上摘金奪銀、發光發熱。

盧秀燕表示，日前楊勇緯來市府時，他曾對未來幾年的運動規畫強調「4年不會交女朋友，好好拚金牌」，她也幽默的說，很多喜愛楊勇緯的「楊太太們」與粉絲可以安心了，「楊太太們」也可以移居台中市，以實際行動力挺楊勇緯，台中市的人口也會大為增加。

盧秀燕表示，台中市府推動運動獎勵措施革新，2019年增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、2020年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領取培訓獎助金，同時也宣布提高奧運獎牌激勵金。